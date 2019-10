L'ode à la Champions League de Peltonen

Les Lions se sont envolés mardi de Zurich pour la République tchèque. Enfin… pour Cracovie, avant un transfert en bus vers leur destination finale située tout près de la frontière avec la Pologne. Ils ont voyagé léger, puisque leurs équipements avaient pris la direction de Trinec en camion, la veille depuis Lausanne, avec à son bord le chef matériel et un membre du staff médical.

L’ambition est claire, en vue de la rencontre de mercredi soir: se qualifier pour les 16es de finale de la Champions Hockey League (CHL). La tâche sera toutefois loin d’être évidente, face à un adversaire que le staff vaudois juge comme le plus redoutable du groupe D. Après deux sorties ratées, Trinec n’a fait qu’une bouchée de Lahti (5-3) et de Minsk (7-2) dans sa Werk Arena (5000 places environ) pour s’installer au deuxième rang du classement, avec deux longueurs de retard sur le LHC.

Le challenge sera donc très intéressant. Et ce n’est pas Ville Peltonen qui s’en plaindra, lui le fan de la Champions League. «La CHL? C’est un défi excitant. Cela nous donne l’occasion de nous comparer à tous les niveaux, que ce soit pour les joueurs, les coaches ou les dirigeants, a déclaré l’entraîneur lausannois. Je veux voir les clubs européens devenir plus grands ensemble et selon moi cette compétition est un bon moyen d’y parvenir. Elle a eu de la peine au début. Mais c’est normal. D’autant que les coûts qui en découlent sont importants et que ceux-ci sont difficile à prévoir pour ceux qui ne sont pas certains de la disputer. Mais aujourd’hui, j’ai le sentiment que les équipes jouent la Champions League à fond. Le temps où on la considérait comme une exhibition est à mon sens révolu. C’est tant mieux. Personnellement, j’aime beaucoup cette compétition. Et j’ai envie de faire partie des grands clubs qui jouent des coudes sur la scène continentale.»

Trinec - Lausanne, coup d’envoi mercredi à 17 h.