LHC: Asphyxié par le rouleau compresseur zougois

L’attitude du banc lausannois est souvent un bon indicateur de l’état d’esprit dans lequel se trouve le LHC. Mardi soir à Malley 2.0, il est sans arrêt resté debout, à véhiculer un message positif. À l’image d’une équipe qui y était, sur la glace. Contrairement à samedi. Intensité, unité, hargne; les Lions n’ont rien lâché. Le problème? Ils se sont heurtés à un Zoug impressionnant, tellement solide et muni d’une phénoménale capacité à asphyxier son adversaire.

Toujours privé de son maître à jouer Dustin Jeffrey, Lausanne est apparu comme sans arme pour inverser la tendance. Pour se débarrasser plus régulièrement de la pression du rouleau compresseur de Suisse centrale. Il faut dire que les hommes de Ville Peltonen n’ont pas été aidés par leur indiscipline. Principalement durant un tiers médian (4x2’) qui a davantage fait mal physiquement que sur le plan comptable (27e Roe 0-1 et 30 tirs cadrés à 10 pour Zoug à la 40e).

Ils ne sont pas non plus parvenus à profiter de leurs avantages numériques. Comme un symbole, le LHC a du reste capitulé une deuxième fois juste derrière son troisième power play du match (44e Martschini 0-2). Logique, néanmoins, au regard de la physionomie de la soirée et de la supériorité de l’opposition. Malgré la tentative de Ville Peltonen de brasser ses trios offensifs et de couper son banc dès la période médiane pour gagner en percussion, Lausanne est demeuré muet (impuissant) pour la deuxième fois d’affilée.

L’ascendant est nettement en faveur des Zougois, dans cette demi-finale. D’un point de vue comptable (3-1 dans la série), physique comme psychologique. Difficile, d’ailleurs, de les imaginer perdre trois actes de suite. Une chose est sûre: si le LHC veut que sa saison se prolonge au-delà de la soirée de jeudi, il devra se sublimer. Et, cela, sans garantie que cela suffise. (nxp)