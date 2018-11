LHC: Avec Moy, Froidevaux et Zangger

Le chiffre: 5 Comme le nombre de points à mettre au crédit de Christoph Bertschy sous le maillot de l’équipe de Suisse le week-end dernier à Krefeld (1 but et 4 assists en 3 matches). L’attaquant lausannois a été le meilleur compteur d’une Deutschland Cup qui a également vu Yannick Herren (1 but) et Lukas Frick s’illustrer. A noter que Petteri Lindbohm et la Finlande ont pris la 2e place de la Karjala Cup.

Du choix Bertschy, Herren, Frick et Lindbohm étaient au repos, lundi. Difficile, dès lors, de se faire une idée précise de l’alignement vaudois de mardi soir à Malley 2.0 face à Rapperswil. Une chose est sûre: Ville Peltonen aura du choix, devant, avec l’arrivée de Tyler Moy et les retours de blessure d’Etienne Froidevaux ainsi que de Sandro Zangger. Les trois hommes se sont du reste entraînés ensemble, lundi.

Nodari blessé Seul Matteo Nodari manquait à l’appel pour raison médicale, lundi. Le défenseur est blessé à un doigt - «rien de trop grave», souligne toutefois Ville Peltonen. Conjuguée à la profondeur de banc retrouvée du compartiment offensif, son indisponibilité pourrait pousser l’entraîneur finlandais à composer avec deux arrières étrangers (Jonas Junland et Petteri Lindbohm) et donc à envoyer un attaquant importé (Cory Emmerton?) en tribunes.

L’équipe probable Boltshauser; Junland, Frick; Lindbohm, Genazzi; Trutmann, Grossmann; Borlat; Vermin, Jeffrey, Leone; Bertschy, Mitchell, Kenins; Moy, Froidevaux, Zangger; Antonietti, In-Albon, Herren; Traber.

La phrase «Je préfère bloquer des tirs et gagner plutôt que marquer mais perdre.» Rien de transcendant dans les propos de Jonas Junland. Mais le reflet de l'état d'esprit que Ville Peltonen est parvenu à insuffler au sein du vestiaire lausannois. (nxp)