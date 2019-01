LHC: Boltshauser voit le bout du tunnel, Junland patiente

Il y avait des sourires sur les visages des joueurs du LHC, mercredi à Malley 2.0. Notamment sur celui de Luca Boltshauser, qui aperçoit le bout du tunnel, deux mois après avoir subi une lésion du ménisque externe du genou droit nécessitant une intervention chirurgicale. Le gardien lausannois s’est entraîné collectivement et normalement pour la deuxième fois d’affilée après un premier essai mardi, au matin de la victoire des Lions à Zurich.

«Ça fait du bien d’être de retour, a lâché le No 29, d’autant que mon genou ne me pose aucun problème. Il s’agit désormais de retrouver mes repères, mon jeu, pour pouvoir être au top avant de rejouer.» Une idée du laps de temps nécessaire avant une nouvelle apparition en match? «Si ça ne tenait qu’à moi, j’aurais adoré être de la partie au Hallenstadion, s’est marré Boltshauser. Mais je vais probablement devoir patienter encore une ou deux semaines, histoire de revenir en forme et aussi de voir comment réagit mon genou avec la répétition des entraînements. On verra.»

Junland: objectif fin février

Le scénario est toutefois positif, pour le LHC. Il l’est également - dans une moindre mesure - en ce qui concerne Jonas Junland, présent en tant que spectateur, mercredi matin, au sortir d’une séance individuelle de renforcement. «Je ne ressens plus aucune douleur», nous a expliqué celui qui avait été victime d’une triple fracture de la clavicule droite le 19 décembre. «Si je travaillais dans un bureau, je serais déjà de retour à mon poste. Mais c’est un peu plus compliqué pour ce qui est du hockey. Et c’est frustrant, parce que je me sens bien mais je dois attendre.»

Aucun risque inutile ne sera pris et le défenseur suédois fera le point avec les médecins vendredi. «On va voir si je peux reprendre l’entraînement sur glace. D’abord sans contact, pendant quelques semaines j'imagine, puis normalement. Mais c’est difficile de prévoir exactement la date de ma réapparition dans l’alignement. Il faut que l’os se consolide suffisamment pour résister aux chocs. J’espère faire mon retour en match fin février et pouvoir disputer trois ou quatre rencontres avant les séries.» (nxp)