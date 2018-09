LHC: Charge ou poussette tardive?

On ne change rien? Toujours pas de blessé à l’horizon, alors que se profile le premier derby lémanique de la saison, mardi soir à Malley 2.0. Sandro Zurkirchen sera vraisemblablement reconduit devant les buts. Selon l’entraînement de lundi matin, l’alignement devrait d’ailleurs être identique à celui de vendredi et de samedi. Inscrit sur la feuille de match mais resté sur le banc les deux fois, Dario Trutmann enregistrera-t-il ses premières minutes de jeu du championnat?

La composition probable Zurkirchen; Junland, Grossmann; Genazzi, Lindbohm; Nodari, Frick; Trutmann, Borlat; Kenins, Jeffrey, Herren; Vermin, Mitchell, Bertschy; Antonietti, Froidevaux, Zangger; Traber, In-Albon, Leone. Surnuméraires: Schelling et Roberts.

Poussette tardive Les charges tardives sont désormais sanctionnées. C’est l’une des nouveautés de la saison sur le plan de l’arbitrage. Reste qu’il va falloir trouver une ligne de conduite. «Sur le principe, c’est bien, si ça peut réduire le nombre de charges dangereuses sur un joueur qui n’a plus le puck. Mais je demande à voir son application sur la longueur», confirme Benjamin Antonietti, puni pour «poussette tardive» samedi soir face à Bienne. «A ce taux-là, tu n‘oses plus finir une seule charge, même de manière correcte, parce que tu ne sais pas si tu vas être sanctionné ou non. C’est frustrant.» D’autant plus quand on a ramassé un coup d’épaule au visage qui est resté impuni lors de la même soirée. La joue droite de Benjamin Antonietti s’en souvient.

Le chiffre: 3 Comme le nombre de renforts étrangers que pourra aligner Ge-Servette ce mardi soir en raison de la blessure de l'Américain Tommy Wingels. L'attaquant des Aigles avait reçu un puck au visage vendredi en ouverture de saison. Sa mâchoire est fracturée. (nxp)