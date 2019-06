LHC: Du nouveau chez les juniors

Le Lausanne HC a annoncé mercredi plusieurs changements au sein de son mouvement junior. Partis en fin de saison dernière, les entraîneurs Jonathan Lussier (Moskitos Top, engagé à Star Forward) et Fabian Guignard (Minis Top) sont remplacés par Gaëtan Moser (assistant des Minis en 2016-2017) et Mathieu Echenard (assistant des Minis en 2018-2019).

Emmanuel Tacchini (Martigny) prend quant à lui les rênes des Novices Elites, alors que Stéphane Blaser (équipe de Suisse M16 et M17) a été engagé en tant que coach spécifique des gardiens du L4C.

A noter qu’un préparateur physique (Loïc Viard) ainsi qu’un formateur pour les M11 et les plus jeunes (Urs Burkhart) ont également été enrôlés dans le but de poursuivre le processus de développement du mouvement junior amorcé la saison passée.

La prolongation de bail d'Yves Sarault (Juniors Elites, contrat à durée indéterminée) a en outre été officialisée. (nxp)