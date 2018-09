LHC: Et ces pizzas, alors?

On prend les mêmes? Le LHC attaque sa saison de National League au grand complet. Et avec le même alignement que mardi en Coupe de Suisse? Après avoir titularisé Sandro Zurkirchen dans les buts en Ajoie, Ville Peltonen et son staff nous diront par leur choix de ce vendredi soir à la BCF Arena s’ils sont partis pour installer un tournus régulier avec Luca Boltshauser ou non.

L’équipe probable Zurkirchen (Boltshauser); Grossmann, Junland; Genazzi, Lindbohm; Nodari, Frick; Trutmann, Borlat; Kenins, Jeffrey, Herren; Vermin, Mitchell, Bertschy; Antonietti, Froidevaux, Zangger; Traber, In-Albon, Leone.

Et ces pizzas, alors? Mercredi matin à Malley 2.0, on a été secrètement mandaté par un joueur pour aller taquiner Christoph Bertschy et lui demander ce qu’inscrire un triplé (mardi en Ajoie) avait comme répercussion au sein du groupe. «C’est Genazzi qui vous envoie, j’en suis sûr», s’est marré le principal intéressé, censé - selon les codes du vestiaire lausannois - offrir une pizza à toute l’équipe après son hat-trick. Concernant l’identité de notre source, force est d’admettre que Christoph Bertschy a vu juste. Mais ces pizzas, alors? Elles viennent?

Le chiffre: 76 Comme le nombre d’apparitions en NHL que compte Reto Berra (31 ans), cette fois-ci bel et bien présent dans les cages de FR Gottéron à l’heure de la reprise du championnat. Son “arrivée” permettra par ailleurs aux Dragons d’aligner quatre joueurs de champ à licence étrangère, soit un de plus que la saison passée, quand le Canadien Barry Brust gardait les buts. Non-négligeable. (nxp)