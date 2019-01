LHC: Et maintenant, surfez!

Sept points d’avance sur la neuvième place (avec certes un match en plus) et un calendrier à son avantage. Le LHC a fait un bon pas en direction des play-off, en ramenant cinq unités de ses deux derniers déplacements, à Lugano et à Zurich. Il s’agit désormais de surfer sur la vague du succès et de profiter du programme qui arrive pour entériner au plus vite cette qualification. En essayant, dans l’idéal, d’aller gratter la position la plus favorable possible en vue du premier tour des séries éliminatoires.

Cinq matches à domicile (Bienne, FR Gottéron, Lugano, Zoug, Ambri) et deux rencontres à l’extérieur, sur la glace des deux plus mauvais élèves de National League (Davos puis Rapperswil). Si Lausanne ne parvient pas à tirer profit de sa situation au classement, de la confiance emmagasinée depuis vendredi passé et de son mois de février, il saura en tout cas où il a raté le coche. Car les Lions ont tout pour bien faire; sur le plan comptable et du calendrier, mais aussi au regard de ce qu’ils ont montré à Lugano et surtout à Zurich, où ils ont renoué avec plusieurs certitudes qui les avaient accompagné durant leur série de 8 victoires entre fin octobre et mi-novembre.

Un état d’esprit

Du caractère, d’abord, incarné par deux succès à l’extérieur acquis dans un contexte délicat (pression de la barre, incapacité à gagner sur la route depuis plus de deux mois, blessures) et en comptant à chaque fois un but de retard au cours du troisième tiers. Du leadership, ensuite, avec un trio de parade (Bertschy-Jeffrey-Vermin) dans son rôle de locomotive et un Petteri Lindbohm dans celui de patron de la défense (6 tirs bloqués à lui seul, mardi). De l’impact offensif (profondeur) et physique, nourris par la nouvelle énergie amenée par l’engagement de l’attaquant finlandais Mika Partanen et ses 95 kilos (188 cm). Et enfin un état d’esprit qui a permis au LHC, tant à la Cornèr Arena qu’au Hallenstadion, de retrouver une certaine assise défensive, en faisant corps, en évoluant de manière compacte, agressive, solidaire et disciplinée devant un Sandro Zurkirchen par ailleurs à son affaire.

«On était un peu dans le dur, mais on a trouvé le moyen de remporter une victoire qui, par son contexte et son scénario, nous a donné beaucoup de confiance, à Lugano, explique Christoph Bertschy. Parfois, il suffit d’un rien pour qu’un effet se produise sur une équipe. Une chose est sûre: on est conscients de nos qualités. Si tout le monde tire à la même corde, on peut battre n’importe qui.»

La culture de la gagne

Lausanne a tout en main pour réussir sa fin de saison régulière. D’autant que les retours du gardien Luca Boltshauser (tout prochainement) et du défenseur suédois Jonas Junland (fin février) offriront à Ville Peltonen et son staff une marge de manœuvre supplémentaire, avec des alternatives très crédibles. Ne reste plus qu’à surfer sur la vague pour aller chercher les play-off. Et plus si affinités? «Absolument, répond Bertschy. Personnellement, je vois plus loin. Pour moi, l’objectif est de terminer le plus haut possible dans l’optique des séries. Je suis venu ici pour gagner.»

C’est sans doute ça, la culture de la gagne. Et c’est le moment qu’elle parle. (nxp)