LHC: Gare au faux départ et à la surchauffe

C’est le jour J. Celui de la vraie reprise. Le championnat de National League reprend ses droits ce vendredi. «Déjà!» s’agacent les non-initiés. «Enfin!» respirent les puristes. Pour le Lausanne Hockey Club, c’est la saison de la nouvelle patinoire. Celle de la nouvelle dimension et des rêves qui vont avec. Mais avant d’y entrer concrètement, avant le Grand Soir (24 septembre), il y a le présent. Un présent qui rime avec déplacements. Dans l’attente de la Vaudoise aréna, ils sont au nombre de trois sur le calendrier des Lions. Et ils s’annoncent costauds.

Lugano d’abord. Puis Zoug (mardi) et Zurich (vendredi prochain). Gare au faux départ. Et à une éventuelle mauvaise dynamique d’entrée. «On a meilleur temps d’être prêts tout de suite, sourit Etienne Froidevaux. Et de ne pas penser au 24 septembre avant l’heure, même si on se réjouit tous d’y être.»

C’est l’un des challenges de ce début de championnat côté lausannois. «Plus généralement, je dirais même que c’est une saison de challenges qu’on a devant nous, rebondit le capitaine du LHC. Il y a plusieurs nouveautés, dont la patinoire et les voyages en Champions Hockey League. Du coup il y a un calendrier un peu perturbé. Et il y aura peut-être des imprévus. Le tout est d’être conscient de tout cela.»

19 matches en 40 jours

On évoquait le danger d’un faux départ. Au rayon agenda, il y a aussi celui d’un faux rythme et d’une surchauffe. Trois matches pour commencer l’exercice, pendant que d’autres en disputeront cinq. Puis une série de 10 rencontres en 20 jours; 19 en 40 jours en élargissant jusqu’à début novembre et en y intégrant Coupe de Suisse et Champions Hockey League – dont un déplacement en République tchèque. Sans oublier une exhibition face aux Philadelphia Flyers (NHL).

En janvier? Il y aura d’abord quatre parties (trois à l’extérieur) en près de trois semaines, en plein Jeux olympiques de la jeunesse. Puis cinq matches en huit jours pour compenser. «Tout hockeyeur vous dira qu’il préfère un rythme plus régulier. Mais que voulez-vous qu’on y fasse? lance Etienne Froidevaux. Ce que je constate, c’est que pour la plupart on est ensemble depuis un an maintenant. On sait ce que le coach veut. Les rôles sont clairs. On se connaît tous bien désormais. Et ça nous aide à gérer ensemble tous les paramètres; la patinoire, les voyages, le calendrier.»

Physiquement? «On prend chaque semaine différemment, l’une après l’autre, en limitant le travail hors glace dans une période plus chargée en termes de matches, explique le préparateur lausannois, Teemu Oksanen. De même que lors de déplacements comme ceux que nous avons récemment faits en Biélorussie ou en Finlande, qui usent davantage sur les plans physique et mental, on accorde plus de place à la récupération à côté des rencontres.»

La profondeur de banc pour?

Au cours d’un championnat marathon, comme celui qui attend le LHC tant qu’il est engagé dans trois compétitions, il y a aussi la gestion des unités en match. Ce n’est pas un hasard si Ville Peltonen compte «répartir les temps de jeu différemment de la saison dernière». Soit en sollicitant moins certaines individualités souvent utilisées à toutes les sauces en 2018-2019. L’entraîneur finlandais sait qu’il n’a pas le choix, s’il ne veut pas que son équipe explose en plein vol. D’autant que la profondeur de banc n’est pas la qualité première de l’effectif vaudois. Est-il suffisamment fourni pour naviguer sur trois tableaux à long terme?

La question n’est pas dénuée de sens. Une chose est sûre: moins il y aura de blessés, moins on se la posera. L’avenir nous éclairera. Le présent, lui, envoie le LHC à Lugano. On a hâte d’y être.