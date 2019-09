LHC: Genazzi forfait, Junland et Vermin incertains

Le Lausanne Hockey Club s'alignera à Sierre, mercredi, sans Joël Genazzi. Le défenseur, touché au haut du corps (vraisemblablement une commotion), n'est pas encore prêt pour un retour sur la glace. Mardi, il était d'ailleurs absent de l'entraînement collectif matinal. A l'instar de Jonas Junland et de Joël Vermin, annoncés incertains pour les 16es de finale de la Coupe de Suisse. «Ils sont victimes de petits bobos et ne joueront que s'ils sont à 100%», a expliqué Ville Peltonen.

Face au néo-promu en Swiss League, le LHC «abordera le match de manière très sérieuse et avec un seul objectif en tête: la qualification», dixit le coach lausannois. «En Coupe, on a la possibilité de remporter un titre en cinq rencontres, alors on va jouer chaque coup à fond.» Coup d'envoi à 20h15.