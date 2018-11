LHC: Kenins prié de quitter l'entraînement

Kenins disjoncte Il ne restait que quelques minutes d'entraînement à disputer, mercredi matin, et les Lausannois bouclaient leur séance par une petite opposition. Frustré face à la tournure des événements sur la glace, en sa défaveur, Ronalds Kenins a alors balancé sa crosse dans les tribunes de Malley 2.0. Un geste qui n'a pas plu à Ville Peltonen, lequel a prié son attaquant de rejoindre le vestiaire prématurément. «Ronalds a beaucoup donné de sa personne, ces derniers temps. Et, dans ce genre de situations, un petit break est parfois nécessaire, s'est sobrement justifié le coach finlandais. De toute manière, je ne suis pas certain que cela aurait été bénéfique pour lui de continuer.»

Herren absent quatre semaines Sorti durant le premier tiers, mardi soir face à Rapperswil, Yannick Herren n'a pas participé à la séance. L'attaquant valaisan a passé des examens médicaux qui ont révélé une entorse ligamentaire au genou droit nécessitant quatre semaines de repos forcé.

La phrase «Dieu sait à quoi cela ressemblerait si on perdait...» Elle est signée Benjamin Antonietti, éreinté après l'entraînement, mercredi à Malley 2.0, où les Lions n'ont pas ménagé leurs efforts. Malgré une sixième victoire consécutive acquise la veille.

L'image Depuis quelques temps, le LHC a pris de bonnes habitudes dans les zones où ça fait mal, notamment dans le slot offensif. Il s'agit désormais de les conserver. Ville Peltonen et son staff l'ont bien compris, mettant en place un atelier spécifique. Ecrans, déviations et rebonds au rendez-vous. (nxp)