LHC: Les hommes changent, les victoires s’enchaînent

Cory Emmerton aurait-il été aligné si Torrey Mitchell n’avait pas été malade? «Je vous laisse vous faire votre propre idée», a souri l’entraîneur lausannois, Ville Peltonen. On n’aura probablement jamais la réponse à cette question. Toujours est-il que l’attaquant canadien au No 25 (2 buts, 1 assist) a activement participé à la victoire du LHC face à Berne, dimanche à Malley 2.0 (4-1). À l’instar de Sandro Zurkirchen (33 arrêts), appelé pour défendre la cage vaudoise à la place du gardien en forme du moment, Luca Boltshauser, laissé au repos.

Combinée à divers exemples récents, la performance des deux hommes nous pousse au constat suivant: les Lions sont actuellement interchangeables. Autrement dit: Ville Peltonen a désormais des options, des solutions, il s’en sert, et la finalité reste identique, même quand plusieurs éléments manquent à l’appel (Herren et Zangger étaient par ailleurs blessés). «C’est la preuve que tout le monde est concerné, impliqué», a lâché le coach finlandais.

Lausanne a sans doute livré l’une des prestations les plus abouties de sa saison jusqu’ici, dimanche. Au bout de sa huitième victoire d’affilée (à une marque de son record depuis son retour dans l’élite). Avec, certes, une voire deux rencontre(s) de plus au compteur que ses adversaires, le voici co-leader du championnat de National League. Impensable il y a un mois.

Un véritable groupe

La mue se confirme de manière significative. Au-delà des performances individuelles, elle se traduit par des certitudes collectives indéniables. Avec un système défensif compact, discipliné et solidaire (encore 20 tirs bloqués et aucun surnombre accordé, contre Berne), des sorties de zone maîtrisées, au pire négociées sans fioriture (en un mot: intelligentes), ainsi que des projections vers l’avant percutantes et efficaces, issues de différents horizons.

Le mérite revient en grande partie à Ville Peltonen, qui a su faire du LHC un véritable groupe, avide d’efforts et autoritaire sur la glace. Reste à maintenir un tel niveau d’exigence sur la longueur. Car la saison est encore jeune. (nxp)