LHC: Nodari à disposition des coaches

Le chiffre: 9 Malgré ses six victoires consécutives, le LHC a encore du chemin à parcourir pour égaler sa meilleure série depuis son retour dans l’élite en 2013: 9 succès de rang, entre décembre 2016 et janvier 2017, au coeur d’une saison qui l’avait vu terminer à la 4e place du championnat régulier sous la direction de Dan Ratushny.

La phrase Elle est signée Tyler Moy, interrogé sur ses sensations lors de son premier match sur une patinoire de dimension européenne mardi. «Si j’ai éprouvé des difficultés à m’adapter? Pas vraiment, non. En fait, ça m’a plutôt plu. Il y a plus d’espace et de temps pour manoeuvrer», s’est-il réjoui.

Nodari à disposition des coaches Et si Ville Peltonen profitait du déplacement à Davos pour redonner un départ (et de la confiance) à Sandro Zurkirchen? L’entraîneur finlandais n’a - comme d’habitude - rien voulu dévoiler à la veille de la rencontre. Yannick Herren est sur le flanc pour quatre semaines (genou) alors que Matteo Nodari (doigt) a quitté l’infirmerie. De quoi pousser l’entraîneur finlandais à repartir sur un alignement composé de trois attaquants étrangers et d’un seul défenseur importé? Si tel est le cas, Emmerton pourrait évoluer à l’aile, tous les autres centres étant désormais opérationnels. (nxp)