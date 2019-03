LHC: Plus dure est la rechute

Depuis le début des demi-finales, le LHC commet trop d’erreurs. Il y a trop d’imprécisions et de mauvais choix dans son jeu pour espérer une situation différente (2-1 dans la série pour Zoug). Qu’elles aient des conséquences directes ou indirectes, ces errances plombent les Lions, souvent empruntés face au redoutable fore-checking adverse. Parce qu’elles débouchent sur des buts qui compliquent leurs soirées. Et parce qu’elles participent au fait que Lausanne subit largement plus qu’il n’agit. Par des pénalités ou une possession du puck trop vite abandonnée. Difficile d’endiguer les assauts des virevoltants Zougois (Martschini en tête) et d’inverser une tendance en cours de match dans ces conditions.

«Evidemment que notre indiscipline générale nous a coûté cher, concédait Ville Peltonen samedi (défaite 5-0). Mais, à mon sens, l’origine du problème se situe dans notre approche, dans notre préparation. Si nos émotions sont optimales, on est en mesure de gérer les événements défavorables d’une rencontre.» De rebondir au lieu de sombrer, à l’image du deuxième acte de jeudi.

Pas de ça dans les matches 1 et 3 à la Bossard Arena, où Lausanne n’a pas existé. À chaque fois après une grosse victoire. «Cette inconstance a été le lot de tout notre championnat», pestait le coach finlandais. Là est sans doute la plus grande marge de progression de ce LHC en plein développement. Dans sa faculté à maintenir un certain niveau d’exigence sur la longueur.

Jeffrey, un effet domino

Le point positif? Il n’y a que 2-1 dans la série et l’acte IV arrive mardi, dans une patinoire de Malley 2.0 prête à pousser son équipe. Et puis, les Lions ont démontré à plusieurs reprises cette saison leur force de réaction derrière une déconvenue. Mais, face à ce Zoug si solide et si percutant, il faudra se sublimer.

Il a prouvé jeudi qu’il était capable de le faire. En contenant les joueurs de Suisse centrale et en gérant le puck efficacement, avec comme dénominateurs communs intensité et unité, il était parvenu à générer des moments forts. Tout le contraire de samedi soir à la Bossard Arena (20 tirs cadrés, contre 40 en face), où l’absence de Jeffrey s’est par ailleurs à nouveau fait ressentir.

Voilà du reste un autre paramètre qui peut peser lourd dans cette série. Car sans son attaquant canadien, force est de constater que Lausanne n’est pas la même équipe. Sa première triplette, si décisive en quarts de finale? Non seulement elle est privée de son maître à jouer, si précieux à l’engagement (34% d’efficacité pour Bertschy et Vermin, qui se relaient dans l’exercice depuis le début des demi-finales). Mais en plus elle est contrainte d’utiliser l’un de ses meilleurs ailiers (Vermin) au centre. Sans parler d’un Partanen qui n’arrive pas à se mettre dedans.

Leaders zougois en dessus

«Ce n’est pas facile pour lui de trouver le rythme en ayant si peu joué (ndlr: 8 matches en deux mois avant la blessure de Jeffrey). Et, oui, «DJ» nous manque, que ce soit au niveau de l’alignement général, du rendement ou des automatismes dans notre ligne, qui fonctionnait bien. Mais on a suffisamment de joueurs de qualité pour réussir à performer autrement», avançait Bertschy.

Il n’empêche que le LHC dépend beaucoup de son trio de parade (22 points dont 12 buts en quarts de finale). Et que celui-ci est actuellement en panne (4 points dont 1 but en demi-finales). Plus globalement, la différence de production entre les deux premières triplettes vaudoises (6 points) et zougoises (19 points) est flagrante. De quoi pousser Ville Peltonen à brasser ses blocs, comme il l’a fait en cours de rencontre jusqu’ici? À moins que Jeffrey… (nxp)