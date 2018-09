LHC: Réussir pour s’embarquer au mieux vers l’avenir

Toute la question est de savoir ce que «réussir» veut dire. Car le sens du mot est vague, ouvert aux interprétations, aux aspirations de chacun. Alors tâchons de fixer un cadre raisonnable, de poser un constat de base des plus clairs. Et disons simplement que le Lausanne Hockey Club ne peut pas se permettre d’enchaîner une deuxième saison décevante d’affilée. Qu’il se doit au minimum de participer aux play-off. Avec la manière et une attitude conquérante. En offrant à son public l’oxygène qui lui a trop souvent manqué lors de la première de ses deux années passées à Malley 2.0: de l’émotion.

Le LHC est, certes, en période de transition (infrastructurelle avant tout). Mais le club vaudois a eu le temps ainsi que les moyens de se remettre en question. D’identifier ses carences et de redresser le tir. Un second échec de suite serait des plus malvenus, à l’aube d’une nouvelle ère. Celle du futur centre sportif de Malley; cette arène flambant neuve dans laquelle les Lions s’installeront l’été prochain, cet outil aux sources de revenus multiples, cette enceinte qui doit rimer avec succès. Lausanne aspire à devenir l’un des cadors du championnat dans son nouvel antre? Il a créé une attente. Et il y a désormais un signal à donner – sur la glace comme en coulisses –, une dynamique de vestiaire à installer, un public et des partenaires commerciaux à séduire. L’avenir se dessine maintenant.

Le club se professionnalise toujours plus à l’interne. C’est une bonne chose. Il a aussi acquis un certain poids sur le marché des transferts et semble dans ce sens avoir apporté des retouches des plus utiles à son effectif sur le papier. De la qualité, du muscle, de l’expérience, du caractère, de la culture de la gagne. Reste à savoir si la sauce prendra. Si les profils sont en mesure de cohabiter sous la responsabilité d’un coach – Ville Peltonen – également à ranger dans la catégorie des nouveaux venus. A Lausanne comme dans la caste des entraîneurs principaux.

Seule la réalité de la vie du vestiaire ainsi que du «totomat» fera foi et nous dira si le directoire vaudois est parvenu à construire un groupe homogène, équilibré, qui vit bien ensemble, qui est capable de gérer les événements d’une saison et qui comprend ce que la quête du succès implique au quotidien. Cette quête du succès d’aujourd’hui et de demain. (nxp)