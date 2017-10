LHC: Une grosse semaine pour y voir un peu plus clair

Quatre victoires en cinq rencontres. Trois d’affilée, même, si l’on se focalise sur l’ère Yves Sarault uniquement. Le LHC va mieux. Et quand les résultats positifs s’enchaînent, l’atmosphère s’en ressent automatiquement au sein du vestiaire. «L’état d’esprit collectif est excellent, dans le sens où cette série a nourri la confiance de chacun, confirme l’entraîneur. Et puis, les gars avaient besoin de décrocher après avoir aligné les matches (ndlr: 6 en 13 jours). Le week-end de repos qu’on leur a accordé leur a permis de souffler et de revenir plus frais.»

«Les efforts demandés sont plus importants qu’avant. Et c’est peut-être ce qui explique en partie nos soucis à la finition»

Les certitudes acquises depuis une quinzaine de jours – celles d’une équipe organisée, compacte, hargneuse et solidaire – n’ont pas bougé. Mais il en va de même du domaine le plus perfectible des Lions version Yves Sarault, à savoir la force de percussion (7 buts marqués en 4 sorties). «On a mis l’accent sur certains principes défensifs et essayé de rendre tout le monde alerte sans le puck, note le coach. Les efforts demandés sont donc plus importants qu’avant. Et c’est peut-être ce qui explique en partie nos soucis à la finition. Mais je suis persuadé que ça va rentrer dans l’ordre avec le temps.»

Le plus tôt sera évidemment le mieux. D’autant qu’après avoir pris la mesure de trois adversaires en petite forme – FR Gottéron, Bienne (tous les deux 4 défaites en 5 matches) et Zoug (3 revers de suite) –, qui plus est par les poils (2 succès aux tirs au but et un 1-0), une montée en puissance semble nécessaire à l’heure d’entamer une semaine face au trio de tête de National League. Au programme: Davos (mardi) et Berne à Malley 2.0, avant un déplacement à Lugano samedi. Autrement dit: «trois gros tests», selon les termes utilisés par le tacticien québécois; trois occasions de jauger la capacité de «son» LHC à rivaliser avec les cadors du championnat de Suisse.

Vermin out, Pesonen aussi?

On y verra sans doute un peu plus clair sur le potentiel des Lions d’Yves Sarault au bout du week-end. Reste qu’il faudra aussi savoir se montrer indulgent en cas de contre-performances. Car Lausanne n’aborde pas sa semaine en pleine possession de ses moyens. Espéré pour mardi, le retour au jeu de Joël Vermin a été différé d’au moins sept jours à la suite de l’IRM passée par l’attaquant lundi après-midi. Il est donc indisponible, à l’instar de Yannick Herren (épaule), d’Eric Walsky (commotion), de Florian Conz (adducteurs) et peut-être d’Harri Pesonen. Malade lundi (un problème aux sinus, comme cet été), le Finlandais est incertain pour la réception de Davos.

Quelle option tactique?

Cinq éléments offensifs forfaits? Voilà qui ferait beaucoup au sein d’un secteur déjà peu fourni en nombre à la base. Dans ces conditions, couplées à une situation dans laquelle les Lions sont en quête de percussion, pour quelle option tactique ces derniers opteront-ils mardi? L’envie de prendre le jeu à leur compte devant leur public ou la volonté d’assurer d’abord leurs arrières face aux dévoreurs d’espace que sont par ailleurs les Grisons? «Je ne vous dévoilerai pas notre plan», répond Yves Sarault en souriant. Avant d’ajouter: «Une chose est sûre: on va jouer pour gagner, pas pour ne pas perdre.» Au Canadien et ses hommes de trouver le bon équilibre.

Elisez votre lion du mois d'octobre!

Sondage Selon vous, quel Lausannois mérite notre distinction mensuelle? Yves Sarault (entraîneur)

Sandro Zurkirchen (gardien)

Sven Ryser (attaquant)

Voter Yves Sarault (entraîneur) 19.0% Sandro Zurkirchen (gardien) 42.9% Sven Ryser (attaquant) 38.1% 42 votes au total Yves Sarault (entraîneur) 19.0% Sandro Zurkirchen (gardien) 42.9% Sven Ryser (attaquant) 38.1% 42 votes au total



(24 heures)