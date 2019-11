LHC: Yannick Herren a retrouvé le feu sacré

Yannick Herren est un joueur qui marche à la confiance. Qui a besoin d’un rôle en vue, en étant bien entouré, pour exprimer au mieux son indéniable potentiel et mettre le feu aux poudres. Alors quand la confiance fait défaut, l’attaquant du LHC a tendance à s’éteindre. Jusqu’à parfois s’enliser.

Sa saison 2018-2019 pourrait en être le parfait exemple. Quatre buts et trois assists en cinq matches pour commencer, au sein du premier trio. Puis une baisse de régime (1 but et 5 assists en 14 matches), une absence de près de deux mois (blessure à un genou) et une seconde partie de championnat passée quasi-exclusivement sur le quatrième bloc (4 assists en 27 matches). Mais ce que personne ne savait à l’époque, c’est que Yannick Herren souffrait d’une mononucléose. «J’ai été fatigué toute la saison, révèle le jeune homme de 28 ans. Je ne comprenais pas trop pourquoi, mais je ne pensais pas non plus que j’avais un problème de santé. Ce n’est qu’à la fin de l’hiver que j’ai effectué un examen et qu’on m’a diagnostiqué cette maladie.»

Montée en puissance

Voilà qui explique beaucoup de choses. «Tout le monde a compris pourquoi je n’étais pas capable de jouer mon jeu.» Difficile en effet de faire parler sa vitesse quand on n’a pas de jus. «Ça a été très dur. J’ai vraiment souffert», poursuit l’ailier de 28 ans. Conséquence d’un championnat historique sur le plan collectif et d’un mercato marqué par l’arrivée de deux renforts offensifs (Jooris et Almond), Yannick Herren a commencé la nouvelle saison tout en bas de l’échelle. Mais il a gravi les échelons, jusqu’à aujourd’hui occuper un rôle parmi les deux premières triplettes, aux côtés de Dustin Jeffrey et de Joel Vermin, comme sur le power play. Résultat: cinq points en quatre matches et une certaine influence sur le regain d’efficacité du jeu de puissance lausannois depuis quatre rencontres (2 buts et 1 assist dans la spécialité).

L’attaquant haut-valaisan a, certes, profité de la blessure de Josh Jooris (pas encore à 100%) pour bousculer la hiérarchie. Mais sa promotion, il l’a méritée. «Il est monté en puissance depuis l’été, en témoignent ses belles prestations en Champions Hockey League (ndlr: 3 buts en 6 matches), explique Ville Peltonen. Et je ne parle pas que de statistiques. Il est également meilleur depuis qu’il fait ce que tout le monde doit faire dans cette équipe au niveau de l’intensité, avec comme sans le puck.»

La question du contrat

Le principal intéressé, lui, a retrouvé le feu sacré. «J’ai énormément de plaisir de pouvoir rejouer mon jeu avec succès», sourit-il. En fin de contrat, s’imagine-t-il désormais signer un nouveau bail à Lausanne, lui qui avait sondé le marché durant l’été afin de trouver une solution plus satisfaisante en termes de temps de jeu? «Mon agent a regardé s’il y avait quelque chose de mieux ailleurs, c’est vrai (ndlr: selon nos informations, des échanges ont été évoqués avec au moins deux clubs de National League). Et, oui, ce que je désire, c’est jouer. Mais dans l’idéal, je veux le faire au LHC. J’ai tout ce qu’il me faut ici. J’aime tout ce qu’il y a ici, répond le Haut-Valaisan. Au fond de moi, je ne voulais pas partir. De même que le club ne souhaitait pas que je m’en aille. Quant au futur, on va s’asseoir et discuter prochainement.»

Propos confirmés par Jan Alston. Il faudra néanmoins se mettre d’accord sur le plan financier comme au niveau du rôle que Yannick Herren peut occuper (accepter) dans le contingent vaudois, où la concurrence sur le top 6 et en power play est féroce. À propos de concurrence, sûr qu’il y en aura aussi sur le marché.