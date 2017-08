LHC: un potentiel offensif plus grand, mais des incertitudes aussi

Le HK Nitra n’avait rien d’un foudre de guerre. Mais quand même. En enfilant neuf buts à son adversaire slovaque (9-2), de surcroît avec la manière, le LHC a laissé transparaître un potentiel offensif certain, samedi soir au Sentier. Troisième attaque du dernier championnat régulier (154 buts, dont 49 en power play), la troupe de Dan Ratushny semble armée pour faire à nouveau parler la poudre devant, cette saison.

Sur le papier, Gaëtan Augsburger, Thomas Déruns et Benjamin Antonietti ont été remplacés par Sandro Zangger (EV Zoug) et Joël Vermin (Tampa Bay Lightning). Alors que Christoph Bertschy (Minnesota Wild) pourrait encore venir enrichir le contingent vaudois, si les choses ne tournaient pas en sa faveur en Amérique du Nord. Autant de joueurs talentueux (23 ans de moyenne d’âge) et animés d’un état d’esprit conquérant, d’une culture de la gagne (2 titres de champion de Suisse et 5 finales de play-off en LNA à eux trois). Non négligeable.

Sur la glace du Sentier, le trio Herren-Froidevaux-Zangger s’est particulièrement illustré. Et ce n’est pas Jan Alston qui dira le contraire. «Ces trois-là se sont d’emblée trouvés, glisse le directeur sportif. On sent qu’il y a de l’alchimie entre eux.» Pas impossible, d’ailleurs, que ce trident ne bouge plus d’ici à la reprise de la National League, agendée au jeudi 7 septembre à Genève.

Autre motif de satisfaction sur le plan offensif: l’association Jeffrey-Vermin. Alignés au côté d’In-Albon à l’occasion des Hockeyades, les deux hommes seront, à terme, vraisemblablement accompagnés de Pesonen ou de Danielsson, lorsque le Finlandais sera remis de sa légère pneumonie et que le Suédois aura totalement récupéré de son opération au tendon d’Achille (il participera sans doute à la Coupe des Bains, dès le 29 août).

Ajoutez Walsky (victime d’étourdissements à la suite d’une infiltration) ainsi que Ryser et vous obtenez trois trios d’attaque susceptibles de faire la différence (Miéville, Kneubuehler, In-Albon et Schelling complètent le compartiment offensif du LHC). Voilà qui a de l’allure, et qui devrait aussi soulager les deux premiers blocs en termes de temps de jeu et de responsabilités (24’11 de présence en moyenne pour Jeffrey en play-off la saison dernière, soit 5 minutes de plus que Ryser, deuxième attaquant le plus utilisé face à Davos). Il y a de quoi bien faire, mieux faire qu’en 2016-17, en séries éliminatoires surtout.

Qualité versus quantité

Qui dit effectif plus fourni (qualitativement) dit néanmoins naissance d’une nouvelle réalité pour le staff lausannois. Elle concerne la gestion des rôles, et des ego. «Beaucoup de joueurs peuvent prétendre à une place sur le power play et veulent du reste être alignés durant ces séquences de situations spéciales. Mais le coach ne pourra pas contenter tout le monde, souffle un proche du LHC. Et puis, qui va faire le «sale boulot» que réalisaient Antonietti, Déruns et Augsburger?»

La question du nombre d’attaquants sous contrat interpelle également. Ils sont actuellement quatorze, sans Bertschy, mais en comptant Schelling (défenseur reconverti) et Conz, qui semble ne plus entrer dans les plans vaudois (lire ci-contre). Limite. Le mercato est-il d’ailleurs terminé? «On n’a pas prévu de bouger davantage sur le marché», répond Jan Alston.

En cas de blessures, le directeur sportif fera certainement appel à l’un ou l’autre des juniors Elite du club qui effectuent leur préparation estivale avec les pros (Roberts, Simic, Plüss, Bougro). «D’autant que, pour la première fois, j’ai l’impression que les jeunes se fondent dans le moule de l’équipe», précise le Canadien.

L’homme est confiant. Globalement, il a des raisons de l’être. Mais personne n’est à l’abri des pépins. (24 heures)