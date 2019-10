LHC: un power play impuissant

Le jeu de puissance lausannois ressemble plutôt à un jeu d’impuissance. Songez un peu: en 88 minutes et 55 secondes passées avec un homme de plus sur la glace cette saison, le LHC n’a marqué que sept fois (13,46% d’efficacité, contre 19,75% en 2018-2019). Pire: sur ses dix derniers matches, il n’a inscrit que deux buts en 56’13 de supériorité numérique. «Lorsque l’on fait la différence à 5 contre 5, ce n’est pas un problème, souffle Jonas Junland. Mais quand on est à la peine, comme ce fut le cas ce week-end, c’est là qu’on se rend compte qu’un power play digne de ce nom ferait du bien.»

Mais qu’est-ce qui cloche, au fond? «L’exécution, lance Christoph Bertschy. On n’a pas de rythme. C’est parce qu’on réfléchit trop. Plus tu doutes, moins tes décisions sont spontanées et efficaces.» Résultat: le jeu de puissance perd en fluidité. «Le power play est une affaire de vitesse, confirme Junland. Dans la lecture comme dans l’exécution. Alors si tu commences à cogiter, c’est fini. C’est très mental.»

1 tir toutes les 88 secondes

Là n’est pas la seule piste d’explication. «Dans l’ensemble, il faut beaucoup plus de mouvement, rebondit le défenseur suédois. On est trop statiques.» Toujours est-il que la thèse de la spirale négative (plus on réfléchit, moins on va à l’essentiel) se vérifie dans la statistique des tirs cadrés, en baisse par rapport aux cinq premières journées (5 buts en supériorité numérique). En clair, Lausanne affiche sur les dix derniers matches une moyenne d’un tir cadré toutes les… 88 secondes passées avec un homme de plus sur la glace. Insuffisant.

Faut-il y voir une relation de cause à effet avec le système du LHC en power play? Dans son 1-3-1, Ville Peltonen compose désormais régulièrement avec un seul de ses quatre ailiers en position de tir sur réception (Almond, remplacé par Herren lors du troisième tiers samedi). Avec une préférence pour l’alignement de Jeffrey et d’Emmerton (gauchers) à gauche ainsi que de Bertschy (droitier) à droite.

Le shot tracker du LHC cette saison en power play, avec davantage de tirs cadrés issus de l'axe que des ailes. (Source: NLICEDATA.COM)

«Ce n’est à mon sens pas la raison de notre inefficacité, rétorque le dernier nommé. Les one timers, c’est bien. Mais c’est aussi plus prévisible pour l’adversaire, qui sait d’avance qui sera le shooteur. En revanche, quand tu joues avec des ailiers tournés dans l’autre sens, c’est plus difficile pour le box play de lire ton jeu. Les options sont plus larges et dans le même temps la protection du puck est plus simple pour les playmakers, avec la canne située côté bande.»

Le cas Jonas Junland

Toujours est-il que le LHC peine à trouver des lignes de tir. Les défaillances individuelles n’y sont pas étrangères. En tête, il y a Jeffrey, dont l’influence est insuffisante (2 assists en supériorité numérique; 42% d’engagements gagnés en zone offensive). Et il y a Junland. Le Suédois avait pris pour habitude de capitaliser sur le power play (3 buts et 17 assists en 43 matches la saison dernière)? Il ne compte qu’un point dans la spécialité en 2019-2020. Et puis il y a cette statistique: 9 tirs cadrés en 46’39 passées sur la glace en supériorité numérique…

Il convient toutefois de préciser que le rôle du No 45 a évolué. Là où auparavant Lausanne alignait souvent deux défenseurs sur son jeu de puissance, avec un Junland pouvant se décaler à l’aile droite du 1-3-1, côté one timer, le Suédois est aujourd’hui cantonné à la position de pointe haute à la ligne bleue. En tant qu’unique défenseur de son unité spéciale (voir ci-dessous). «Je dois donc être plus attentif aux éventuelles contre-attaques, glisse-t-il. Par rapport à la saison dernière, il faut aussi dire que nos adversaires sont plus agressifs, sur moi ou sur notre power play en général. Ils se sont adaptés. Désormais, c’est à nous de trouver la parade.» Le plus tôt sera le mieux.

La zone d’influence de Jonas Junland en power play

Saison 2018-2019

Source: NLICEDATA.COM

Saison 2019-2020

Source: NLICEDATA.COM