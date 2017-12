LHC: une défaite en forme de coup de massue

Tombé presque sans combattre contre Gottéron en semaine, le LHC a eu, samedi soir, la réaction d’orgueil que son public attendait de lui. Mais, malheureusement pour Yves Sarault et ses joueurs, elle n’a pas été suffisante pour battre les ZSC Lions.

Un adversaire zurichois pourtant au plus mal puisqu’il venait de subir sept défaites lors de ses neuf dernières sorties en championnat. Une extraordinaire série négative à laquelle il convient d’ajouter une élimination inattendue en quart de finale de Ligue des champions. Et l’hypothèse probable que ce déplacement à Malley soit le dernier du mandat d’Hans Wallson, son entraîneur suédois, au Hallenstadion.

C’est dire si le cadre était idéal pour que les Lausannois parviennent à refaire une partie des six points qui le séparaient du 8e, Gottéron, au coup d’envoi. Et les mauvaises langues qui prétendaient, peu après la mi-match, qu’il n’était pas possible de perdre contre ces fantomatiques ZSC Lions avaient alors partiellement raison, tant le manque d’envie et de détermination apparaissaient alors flagrantes chez leurs adversaires.

Que d’occasions galvaudées

Mais voilà, avec ce LHC, la vérité d’un instant n’est pas forcément celle du suivant. Et alors que Zangger venait de galvauder, en supériorité numérique, une énième occasion lausannoise de doubler le maigre avantage obtenu grâce à une belle frappe de Danielsson cinq minutes plus tôt, Pesonen se voyait à son tour pénalisé.

Une punition a priori anecdotique qui allait pourtant modifier le scénario de la partie. Quelques dizaines de secondes plus tard, Roman Wick, aux abonnés absents jusque-là, se voyait d’abord refuser une égalisation pour avoir poussé le puck du patin sur Zurkirchen qui le déviait ensuite dans son but. Une décision qui allait tout à coup doper des Zurichois qui trouvaient le poteau sur un tir de Pettersson (36e). Avant de prendre peu à peu le dessus sur des Lausannois subitement empruntés et nerveux.

Zurkirchen en sauveur

Mais malgré leur ascendant, les Zurichois ne parvenaient pas à tromper un Sandro Zurkirchen inspiré. Jusqu’à ce qu’une pénalité - un brin sévère - sifflée contre Froidevaux ne permette à Chris Baltisberger de dévier au bon endroit un tir de Geering (53e). Le LHC, en panne compréhensible de confiance, n’y était (presque) plus. Il aurait d’ailleurs même pu tout perdre lorsque les ZSC Lions se retrouvaient, peu après, en double supériorité numérique durant 97 interminables secondes. Sans conséquence grâce à une formidable détermination montrée par chacun pour protéger un Zurkirchen héroïque et chanceux (tir de Shore sur la transversale/55e).

Mais le gardien lausannois ne pouvait rien faire lorsque, suite à un contre zurichois supersonique, Karrer offrait, en prolongation, à Pettersson le puck d’une victoire longtemps inespérée.

Cinq points sous la barre

Ce sera donc avec un retard de cinq points sur Gottéron, et deux sur Langnau, que le LHC abordera un mois de janvier décisif. À Zoug, le 2, il entamera une lutte avec ses deux derniers adversaires pour s’octroyer celle qui sera probablement la dernière place qualificative pour les play-off. Mais si les Lions affichent la même détermination que samedi et parviennent à y ajouter une touche supplémentaire de lucidité et de confiance, cette lutte à trois pourra leur sourire. Mais à ces conditions seulement. Pas évident.

LHC - ZSC Lions 1-2 ap (0-0 1-0 0-1 0-1)

Malley 2.0. 6444 spectateurs. Arbitres: MM. Koch et Müller. Buts: 30e Danielsson (Genazzi, Jeffrey) 1-0, 53e Chris Baltisberger (Geering, Suter/5c4) 1-1, 62e Pettersson (Karrer, Suter) 1-2. LHC: Zurkirchen; Genazzi, Gernat; Schelling, Frick; Nodari, Fischer; Thévoz; Pesonen, Jeffrey, Danielsson; Zangger, Froidevaux, Herren; Ryser, Miéville, Vermin; Kneubühler, Conz, In-Albon; Roberts. ZSC Lions: Flüeler; Sutter, Geering; Geiger, Guerra; Karrer, Phil Baltisberger; Pettersson, Korpikoski, Wick; Shore, Suter, Herzog; Chris Baltisberger, Prassl, Schäppi; Hinterkircher, Pelletier, Bachofner. Pénalités: 6x2’ contre LHC et 7x2’ et 1x10’ (Wick) contre Zurich. Notes: LHC sans Junland (malade), Borlat, Gobbi, Trutmann ni Walsky (blessé). Zurich sans Seger (suspendu), Blindenbacher, Klein, Marti, Kenins, Künzle, Nilsson, Pestoni ni Sjögren (blessés). 35e But de Wick annulé (patin).

(24 heures)