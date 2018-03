La bonne affaire du LHC

La deuxième tentative aura été la bonne. Battu en prolongation par Zoug mercredi à l’occasion de sa première sortie à la tête du LHC, John Fust n’a dû patienter que trois petits jours supplémentaires pour fêter son premier succès. Trois précieux points obtenus lors du cinquième derby de la saison contre Gottéron qui valent certainement encore plus cher sur le plan psychologique qu’au niveau comptable.

Et ce n’est pas peu dire puisque cette victoire, combinée à la défaite d’Ambri à Zoug, offre désormais aux Lausannois un agréable matelas de neuf longueurs sur cette tant redoutée onzième place, synonyme de play-out, qu’occupent les Léventins. D’autant plus intéressant qu’il ne reste que 21 points en jeu. Décision en 28 secondes Si le score finale est plutôt net, les Lions de John Fust ont pourtant longtemps sué, face à un adversaire pourtant loin de son meilleur niveau, avant de faire la différence en 28 secondes lors de la troisième période. Grâce à deux buts plus que particuliers.

Le premier a été l’oeuvre de Sven Ryser, d’un tir anodin pris d’une position excentrée. Un envoi qu’un patin de Schilt déviait hors de portée de Waeber. Alors que le jeune gardien fribourgeois, préféré à Brust, essayait de reprendre ses esprits, il relâchait un puck facile sur la canne de Zangger. Qui ne se privait pas de mettre un terme prématuré au suspense.

Mais si le LHC a finalement pu passer l’épaule au troisième tiers, il le doit aussi en grande partie à Cristobal Huet. Parfait devant son filet, l’ange-gardien de Malley a multiplié les prouesses, lors de deux premières périodes équilibrées, en détournant, notamment, des tentatives de Sprunger, Cervenka ou Bykov pour ce citer que ses interventions les plus spectaculaires, qui avaient toutes le poids d’un but. Et qui sait comment les Lions auraient réagi s’ils s’étaient retrouvés menés au tableau d’affichage...

A Fribourg lundi

Avant d’aborder le tour de classement samedi prochain - en principe face à Langnau à l’Ilfis - le LHC a encore une possibilité d’augmenter son avance sur Ambri. Ou, tout au moins, de conserver son intéressant viatique. Lundi soir, face à des Fribourgeois qui auront peut-être, comme samedi, déjà l’esprit à leur premier acte du quart de finale des play-off, l’occasion sera peut-être idéale pour s’offrir une nouvelle victoire synonyme de fin de saison plus tranquille que l’on aurait pu le craindre samedi en début de soirée.

(24 heures)