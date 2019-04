La marche était trop haute pour Lausanne

Miracle il n’y a pas eu, jeudi soir à la Bossard Arena. Malgré le retour au jeu de Jeffrey. Pour que l’étincelle se produise, il aurait fallu éviter les traditionnels cadeaux. Mais là où Zoug n’a quasi rien donné durant cette demi­finale, Kenins (9e), Emmerton (12e) et Moy (21e, avec le concours d’un télescopage entre Frick et Kenins) ont précipité une nouvelle défaite (5-2). Celle de trop pour Lausanne, expédié en cinq matches direction les vacances.

L’heure du bilan a sonné. Il se fera calmement au sein du club vaudois ces prochains jours. Force est toutefois de constater que le LHC a fait ce qu’on attendait de lui. Sans plus. Oui, il a grandi, en témoigne le cap historique qu’il a franchi. Mais il faut aussi dire qu’il a atteint ses objectifs par les poils. À l’image d’une troisième place qualificative pour la Champions Hockey League décrochée lors de la dernière journée de l’exercice régulier. Et d’un ticket pour les demi-finales des play-off obtenu au bout d’un septième acte de tous les dangers face à Langnau.

Inconstance

Personne ne pourra cependant enlever aux Lions ce qu’ils ont réalisé. Ce qui est acquis est acquis. S’ils ont tremblé à plusieurs reprises cette saison, c’est en raison de leur inconstance. De leur incapacité à maintenir un certain niveau de rigueur, de discipline, sur la longueur. Le système prôné par Ville Peltonen, efficace mais exigeant physiquement comme mentalement, a-t-il joué un rôle là-dedans? N’oublions pas qu’il a également permis à Lausanne d’aller jusqu’où il est allé, en créant une véritable unité et en nourrissant la confiance du vestiaire.

Toujours est-il que la constance est le domaine dans lequel la marge de progression des Lausannois semble la plus grande, dans leur apprentissage de la ­culture de la gagne. Elle leur a en tout cas manqué en quarts, au moment de tuer la série à 3-1. Au lieu de cela, le LHC a dépensé de l’énergie qui aurait pu se révéler utile en demi-finales, où les leaders ont paru de moins en moins en jambes au fil des actes. La gestion de Peltonen a-t-elle aussi participé à ce phénomène, avec des hommes forts utilisés à toutes les sauces (box play compris)?

Lausanne a souffert de la comparaison avec Zoug, à tous les niveaux. On attendait davantage de certains joueurs. On aurait également voulu voir ce qu’aurait donné cette série avec un Jeffrey en pleine possession de ses moyens. Face à une équipe qui semble mûre pour aller chercher le titre, la marche était trop haute pour des Lions en développement. Notamment dans la gestion des événements et des émotions à ce stade de la compétition.

Et maintenant?

Le Lausanne HC a pu constater le chemin qu’il lui reste à parcourir dans l’assouvissement de ses ambitions. Les transferts estivaux (Tobias Stephan, Fabian Heldner, Victor Oejdemark, Josh Jooris et Cody Almond sont déjà annoncés) lui permettront-ils de combler ses lacunes les plus importantes, y compris sur le plan physique?

