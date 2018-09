La première de Ville Peltonen a été solide et efficace

La philosophie de jeu aperçue vendredi à Fribourg sera-t-elle une norme, du moins lorsqu’il évoluera l’extérieur? Le Lausanne Hockey Club aura-t-il des intentions différentes à domicile, dès ce samedi soir face à Bienne? Bonnes questions. Auxquelles on se réjouit de pouvoir répondre avec le temps. En attendant, force est de constater que pour sa première sortie à la bande vaudoise en National League, Ville Peltonen avait, semble-t-il, décidé de d’abord assurer ses bases arrière. Et que le score final a donné raison au nouveau tacticien lausannois (5-1).

Alors, certes, tout ne fut pas parfait. Il n’empêche que dans l’ensemble, l’organisation défensive des Lions a convaincu. Compact dans sa zone, agressif dans les duels et devant Sandro Zurkirchen, le LHC a montré dans ce registre un tout autre visage que celui auquel il avait habitué ses supporters la saison dernière. Le coaching staff y est pour quelque chose. Le recrutement aussi, en premier lieu celui du Finlandais Petteri Lindbohm, excellent à la BCF Arena (lire ci-contre).

Mais pour que l’option prise par Ville Peltonen s’avère payante pour les Vaudois sur le plan comptable, encore fallait-il que ceux-ci profitent à fond de leurs coups offensifs, notamment en supériorité numérique. Malgré les parades de Reto Berra, une période initiale plus difficile ainsi qu’une séquence de cinq minutes de power play infructueuses aux alentours de la mi-match, ils ont sur le faire efficacement (deux réussites inscrites à 5 contre 4, une alors qu’une pénalité fribourgeoise était différée et une autre marquée 2 secondes après le retour de prison d’un adversaire). Mention particulière pour Joël Vermin, auteur d’un doublé, et pour le duo Ronalds Kenins-Lukas Frick, dont la triangulation sur le deuxième but lausannois restera comme l’un des hauts faits de la soirée.

Dans sa quête de nouveau statut en National League, le LHC a donc parfaitement commencé sa saison 2018-2019. Il a donné le ton et marqué une partie de son territoire face à un rival romand. Il aura l’occasion d’en faire de même samedi soir à Malley 2.0 face à Bienne. (24 heures)