La semaine de la dernière chance pour le LHC

Sept. C’est le nombre de rencontres face à un concurrent direct figurant au programme du LHC jusqu’à la fin de la saison régulière (15 matches au total; 12 avant la trêve dévolue aux Jeux olympiques, qui débutera au soir du 2 février). Il y aura trois confrontations cruciales face à FR Gottéron (8e), dont deux sont agendées aux deux dernières journées du championnat. Et, dans l’immédiat, il y a un back to back contre la lanterne rouge Kloten (ce vendredi à la Swiss Arena puis samedi à Malley 2.0), suivi de la réception de Langnau (9e), jeudi prochain, et d’un déplacement à Ambri (11e) trois jours plus tard.

«Si les gars ne savent pas ce que c’est de jouer sous pression, ils vont très vite comprendre», lâche Yves Sarault avec un sourire en coin. L’heure n’est pourtant pas à la rigolade, loin de là. Le coach lausannois en est bien sûr conscient. On parle ici d’urgence de points, voire d’impératif de faire le plein en quatre matches (12 unités en jeu). Car la grosse semaine qui attend les Lions ressemble furieusement à la semaine de la dernière chance, dans l’optique d’une qualification pour les play-off.

Deux défenseurs étrangers?

Si le LHC dispose d’une quadruple occasion en or de se relancer, rien ne lui garantit cependant de négocier ces échéances avec succès. Les exemples de tournants ratés, plus tôt cette saison, sont en effet nombreux. Il y a aussi un état de fébrilité qui traduit bien des maux sur le plan mental et qui a tendance à faire sombrer les Lions au moindre événement défavorable. Sans parler de leurs habituelles carences (principalement défensives), qu’elles soient liées à un manque de qualité, de cohésion ou de personnalité au sein du contingent.

Il n’empêche que Lausanne doit dénicher le moyen de surpasser tout ça. Avec l’effectif et la marge de manœuvre à disposition. L’alignement des deux défenseurs étrangers sous contrat (Jonas Junland et Martin Gernat) est-il une option, dans le but de retrouver un semblant de stabilité et de structure? «C’en est une, mais en ce moment on pense que la composition qui est la nôtre (ndlr: avec trois attaquants étrangers et un défenseur importé) est la meilleure», répond Yves Sarault. Il faut dire que l’entraîneur lausannois ne possède pas une pléthore de solutions offensives percutantes au cas où il déciderait de se priver d’un attaquant étranger.

Le coach pas menacé

Plus généralement, comment mettre un terme aux récurrentes errances à la relance, dans le positionnement ou le repli? «On analyse, encore et toujours, à la vidéo. Et on bosse, en espérant que ça cesse», glisse Yves Sarault.

Quand il s’agit d’expliquer l’avalanche d’erreurs de débutants que commet inlassablement le LHC ainsi que l’éthique de travail parfois limite constatée sur la glace, les pistes ne sont pas nombreuses. Soit il n’y a pas suffisamment de joueurs concernés par la situation et soudés autour d’un même objectif. Soit c’est une question d’intelligence. Soit le message du coach ne passe plus. À ce propos, le poste de l’intérimaire Yves Sarault est-il menacé? «Non, commente le directeur sportif, Jan Alston. Le staff technique fait du bon boulot.» Il faudra toutefois bien trouver une solution. Et vite. (nxp)