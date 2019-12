La semaine de vérité du Lausanne HC

Vous voulez savoir ce que les Lions ont véritablement dans le ventre? La semaine qui se présente a tout d’un révélateur. Songez un peu. Quatre matches en six jours dont deux à domicile, face à Zoug ce mardi puis contre le rival Ge/Servette vendredi, et deux à l’extérieur, chez le leader Zurich samedi et à Lugano lundi. Nul doute que le sprint de fin d’année nous donnera des indications significatives sur ce que vaut le LHC version 2019-2020 après plus de trois mois de compétition. Sur sa propension à réagir après une série de sept défaites en dix rencontres de National League. Et sur sa capacité à trouver de la constance, au rayon discipline tactique surtout, défensivement comme offensivement.

Quatre matches de championnat après un petit break (2 jours de congé) et sans Champions League ni Coupe de Suisse pour faire office de distraction. Autrement dit sans excuse. Il est temps de montrer de quel bois on se chauffe, du côté de la Vaudoise aréna. Ville Peltonen n’y va pas par quatre chemins. «On doit mieux jouer, un point c’est tout, lance le coach lausannois. Dernièrement, l’équipe n’avait pas totalement confiance en son plan de jeu. Et quand certains éléments sur la glace font parfois des choses de leur côté au lieu d’aller à l’essentiel, dans le sillage du système, on perd en efficacité.»

De la parole...

Ce n’est pas Tobias Stephan qui contredira son entraîneur. «On a profité du break pour parler. Que ce soit tactiquement, avec le staff, ou entre nous, les joueurs. Dans ce genre de creux, il est important de pouvoir compter sur une certaine forme de leadership et de pouvoir échanger, ensemble, explique le dernier rempart. Le positif, c’est qu’on sait pourquoi le succès n’était pas au rendez-vous, récemment. Et c’est notamment une affaire de système qu’il faut mieux respecter. On doit prendre moins de risques dans la gestion du puck et, dans le même temps, on doit faire des petites choses en plus offensivement.» Dans les zones où ça fait mal, par exemple. «Ce n’est pas un problème d’envie, rebondit l’ancien gardien de Zoug. C’est plutôt une question de bonnes habitudes qui ont été perdues.»

… aux actes

Outre l’aspect physique, c’est dans ce sens que la pause semble avoir été profitable au LHC. «Parfois, il est nécessaire d’avoir une piqûre de rappel, poursuit Tobias Stephan. Maintenant, après avoir parlé, il faut agir. Et je suis persuadé que l’équipe va le faire. Au vu de l’état d’esprit qui est le nôtre au quotidien, il n’y a aucune raison que la roue ne tourne pas. Si ce n’est pas mardi ou vendredi, ce sera après. Je ne suis pas inquiet. D’autant moins en tenant compte du fait que plusieurs matches qu’on a dernièrement perdus auraient pu basculer de notre côté. Non, vraiment, j’ai confiance en nous.»

Le discours est résolument optimiste. Remise en question collective il y a eu. Il s’agit désormais de transposer tout cela sur la glace. Et de montrer ce qu’on a dans le ventre.