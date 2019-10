Lausanne, Bienne et Zoug commenceront à l’extérieur

Le calendrier de la phase éliminatoire de la Champions Hockey League est connu. Les huitièmes de finale de la compétition continentale démarreront les 12 et 13 novembre prochains. Les matches retour auront quant à eux lieu les 19 et 20 novembre. Trois des quatre équipes suisses encore en lice commenceront leur duel à l’extérieur. Ce sera le cas pour le Lausanne HC face au HC Pilsen (Tch), le mardi 12 à la Logspeed CZ Arena (18h), avant le retour à la Vaudoise aréna une semaine plus tard, le mardi 19 à 19h45.

Le HC Bienne rendra visite à l’Augsburger Panther (All) dans le Curt-Frenzel Stadion le 12 à 19h30. Les Seelandais accueilleront la formation de DEL le 19 à 19h45 à la Tissot Arena.

Pour l’EV Zoug, ça commencera par un voyage à Tampere (Fin) face à Tappara, le 12 à 18h. Retour en Suisse centrale le 19 à 19h45. Quant au CP Berne, il sera le seul à commencer à la maison, le 12 à 19h45 face à Lulea (Suè). Les Ours se rapprocheront du cercle Arctique le 19 à 18h.

Les quarts de finale auront lieu les 3, 4 et 10 décembre, les demi-finales les 7, 8, 14 et 15 janvier et la finale le 4 février.