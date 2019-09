Lausanne a fini par le payer

Etienne Froidevaux: «C'est humain»

Etienne Froidevaux, on entend les mouches voler dans le vestiaire du Lausanne HC.



On s’est dit que ce n’était pas le moment de s’engueuler. Il n’y a pas de quoi. Ce n’est pas la crise. On est simplement déçus car on voulait faire mieux. D’autant qu’on n’a pas livré un si mauvais match que cela.



Le LHC s’est à nouveau montré plutôt inconstant et a semblé payer cash sa mauvaise gestion des momentums, notamment des temps faibles.



Ce n’est pas nouveau. Et c’est difficile d’avoir une solution toute faite à ce genre de problèmes. C’est mental. Et c’est humain de réfléchir un peu trop quand on est moins bien. J’ai l’impression qu’on a trop voulu en faire pour revenir au score et que cela s’est retourné contre nous. On s’est découvert et Zurich nous a punis en contre. Dans ce genre de circonstances, tu perds le momentum et c’est compliqué de le récupérer.