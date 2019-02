Lausanne a un vrai problème de riche

Dans le milieu du hockey sur glace, la blague du LHC qui fait les meilleures offres à tous les joueurs devient presque obsolète. Oui, les Vaudois ont des moyens et ne s’en cachent pas forcément. Mais il est désormais un domaine où le club de Malley 2.0 a vraiment un problème de riches: le poste de gardien.

Zurkirchen très solide

Depuis la blessure de Luca Boltshauser fin novembre et l’opération qui en a découlé, Sandro Zurkirchen a fait mieux que de la figuration. Si les Vaudois couchent désormais sur quatre victoires de suite, c’est en très grande partie grâce à ses prestations particulièrement abouties.

Sur les 129 tirs qu’il a affrontés, «Zuri» en a stoppé 122. Un taux d’arrêts de 94,57% qui renforce sa place dans les meilleurs portiers de la ligue. «Je savais que c’était le moment de prouver ma valeur, nous a-t-il confié. Tout au long de la saison, nous étions en concurrence avec Luca. Désormais, c’était à moi d’aider l’équipe. Je savais que j’en étais capable.» Et comment!

Mais dès ce vendredi soir, le duel entre les deux gardiens va recommencer puisque Luca Boltshauser, qui s’entraîne depuis plusieurs semaines, sera de retour sur la feuille de match. «Pour moi, cela ne change rien», poursuit Sandro Zurkirchen qui sera probablement encore titularisé pour la réception de Fribourg-Gottéron.

Et ensuite? «Nous verrons, rigole Cristobal Huet, entraîneur des gardiens. Ce sera important de pouvoir compter sur deux portiers dans le rythme au moment d’entamer les play-off… pour autant que nous nous qualifions, bien sûr.» Selon le Franco-Suisse, établir un «vrai» N° 1 d’ici à la fin de saison régulière n’est pas une obligation. Même pas une volonté, d’ailleurs. «Nous avons cette chance de pouvoir confier le filet à celui qui est dans les meilleures dispositions. Je ne vois pas pourquoi nous devrions nous passer de cette option. Par contre il est vrai que nous allons devoir aider Luca à revenir.»

«Main chaude, tête froide»

Même si Huet lui donne ses recommandations, le choix final est évidemment dans les mains de Ville Peltonen. Le coach se fie à un leitmotiv pour parler de ce poste bien spécifique. «Notre approche? Main chaude, tête froide», se marre-t-il. Sous-entendu si un gardien se rend indispensable par ses prestations devant le filet, il jouera.

Depuis trois semaines, Luca Boltshauser a augmenté l’intensité de ses pratiques pour être prêt le jour où Ville Peltonen lui confiera le filet. «Le plus important était de ne pas brûler les étapes, explique-t-il. Le risque de revenir trop vite par impatience est bien réel. Alors j’ai pris mon temps.» Aujourd’hui, le N° 29 du LHC n’a plus la moindre douleur au genou qu’il avait dû opérer. «Pour la tête, c’est plus simple, apprécie-t-il. Lorsque tu n’as qu’à te concentrer sur les pucks à arrêter, tout paraît moins compliqué.»

Concernant la suite de la saison, il sait que la tâche ne sera pas aisée pour reprendre «sa» place de titulaire. Car avant sa blessure, cela devenait de plus en plus clair que l’ancien joueur de Kloten avait pris l’avantage sur son concurrent. «Ce n’est pas ainsi que je le vois, tempère-t-il. Nous avons toujours été en concurrence. C’était l’idée au début de saison et nous avons continué à nous tirer vers l’avant.»

Une bonne habitude perdue depuis deux mois qui va reprendre dès ce vendredi soir.

L’imprévisible Gottéron doit se racheter

Fribourg-Gottéron est certainement l’équipe la plus imprévisible de la Ligue. Les Dragons sont capables de gagner à Berne, là où ils ne s’étaient plus imposés depuis trois ans. Mais aussi de perdre le surlendemain à domicile contre la lanterne rouge. C’était le week-end dernier, le tout en moins de 48 heures. «Les supporters, les amis, la famille, tous nous posent la question: pourquoi tant d’inconstance?» soupire le Vaudois Benjamin Chavaillaz, 29 ans, pilier de la première paire de défense de Gottéron aux côtés du Norvégien Jonas Holos.

«Dans le vestiaire, on en a parlé. Nous voulons trop en faire lorsque nous savons que la victoire est impérative. Ce n’est pas toujours une bonne solution, car il y a trop de crispation dès que les choses ne tournent pas en notre faveur. Je crois qu’il faut arrêter de se poser trop de questions. Il faut jouer, et éviter de se compliquer la vie.»

Les Dragons seraient à l’abri s’ils n’avaient pas égaré six points contre Rapperswil en l’espace de deux semaines. Leur étourderie les condamne à lutter jusqu’au bout. Il s’agit pour eux de sortir indemnes de Malley. Les chiffres ne plaident pas en leur faveur: depuis la promotion du LHC en 2013, Gottéron a concédé onze défaites en quinze rencontres à Lausanne. La dernière victoire en terre vaudoise? Elle n’est pas si lointaine et remonte à l’an dernier, dans la patinoire provisoire (1-5). «Nous sommes un bon groupe, avec du caractère. Et puis nous avons gagné à Berne, devant 17 000 personnes…» rappelle Chavaillaz. Une façon de dire qu’avec Gottéron, tout est possible. Les Lions, eux, sont avertis. CY.P.

(nxp)