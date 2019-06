Lausanne commencera sa saison européenne à Minsk

Le calendrier de la phase de groupes de la Champions Hockey League est connu. Dès la fin de l’été, 32 des meilleurs clubs européens de la saison dernière s’affronteront en matches aller-retour dans huit poules à quatre, du 29 août au 16 octobre. Les deux premiers classés de chaque groupe seront ensuite qualifiés pour les play-off.

Pour le Lausanne HC, l’aventure continentale démarrera le vendredi 30 août à Minsk, capitale du Belarus, face au Yunost (19h en Suisse). Le LHC s’en ira ensuite en Finlande pour y défier les Lahti Pelicans le 1er septembre (19h). Les premières rencontres des Lions auront lieu à domicile les 6 et 8 septembre, encore face au Yunost (19h45), puis contre les Pelicans (15h45). Le lieu de ces parties est encore à définir, dans la mesure où les travaux de la Vaudoise aréna ne seront pas terminés. En octobre, Lausanne terminera ses matches de sa poule D contre l’Ocelari Trinec (Rep. tchèque). Le premier duel aura lieu le 9 octobre à l’extérieur (17h), puis le 15 à Lausanne (19h45).

Les autres équipes de National League engagés sont le HC Bienne, l’EV Zoug, le CP Berne et le HC Ambri-Piotta. Bienne démarrera sa campagne en CHL à domicile le 29 août face à Frisk Asker (Nor). Les Seelandais affronteront aussi Tappara Tampere (Fin) et le KAC Klagenfurt (Aut) dans la poule A.