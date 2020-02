Lausanne coule Berne et rejoint Davos

Lausanne a bouclé sa saison régulière par une victoire, la première de l’ère Craig MacTavish, samedi soir face à Berne dans une Vaudoise aréna privée de spectateurs (3-2). De quoi terminer au sixième rang et maintenir les Ours sous la barre, eux qui manqueront les play-off pour la seconde fois après 2014, malgré l’engagement de Hans Kossmann pour remplacer Kari Jalonen fin janvier. Au cours d’une rencontre plutôt fermée car globalement maîtrisée par les deux équipes sur le plan défensif, c’est Lukas Frick qui a trouvé l’ouverture en premier (33e 1-0), en profitant du travail de ses coéquipiers devant le gardien bernois Tomi Karhunen. Globalement solide (23 tirs bloqués au total), le LHC a néanmoins cédé à la 35e minute de jeu sur une déviation victorieuse d’Inti Pestoni (1-1).

Doublé de Jooris

Lausanne a trouvé le moyen de reprendre l’avantage à quelques secondes de la deuxième sirène (40e Jooris 2-1). Et cela malgré la sortie sur blessure de deux joueurs: Joel Vermin durant le tiers initial puis Tim Traber au cours de la période médiane. Mais les Ours ont d’emblée mis la pression en début de troisième “vingt” et égalisé grâce à une nouvelle déviation victorieuse, de Tristan Scherwey cette fois-ci (44e 2-2). A quatre minutes du terme de la rencontre, c’est Josh Jooris, encore lui, qui a offert le succès aux Lions (56e 3-2). Et par la même occasion coulé le CP Berne, alors que Lugano s’inclinait face à Ambri. Sixième final de la saison régulière, le LHC affrontera Davos en quarts de finale des play-off.

Jérome Reynard, Lausanne

Lausanne - Berne 3-2 (0-0 2-1 1-1)

Vaudoise aréna, huis clos.

Arbitres: MM. Salonen, Hebeisen; Kovacs, Gnemmi.

Buts: 33e Frick (Grenier) 1-0, 35e Pestoni (B. Gerber) 1-1, 40e Jooris (Lindbohm) 2-1, 44e Scherwey (B. Gerber) 2-2, 56e Jooris (Nodari) 3-2.

Lausanne: Boltshauser; Heldner, Frick; Nodari, Lindbohm; Grossmann, Genazzi; Oejdemark; Pereskokov, Jeffrey, Herren; Bertschy, Jooris, Kenins; Leone, Vermin, Grenier; Moy, Froidevaux, Traber; Antonietti. Entraîneur: MacTasvish.

Berne: Karhunen; Untersander, Blum; Andersson, B. Gerber; Krueger, C. Gerber; Burren; Mursak, Arcobello, Moser; Pestoni, Ruefenacht, Scherwey; J. Gerber, Ebbett, Praplan; Berger, Heim, Kämpf. Entraîneur: Kossmann.

Pénalités: 2x2’ contre Lausanne; 0x2’ contre Berne.

Notes: Lausanne sans Holm, Emmerton ni Almond (blessés). Berne sans Sciaroni, Grassi, Bieber (blessés), MacDonald ni Thomas (surnuméraires). Tir sur le poteau: 15e Andersson. Berne sans gardien dès 57’59.