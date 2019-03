Lausanne fessé à Zoug

Le LHC n’a pas eu voix au chapitre, samedi soir à Zoug. Largement dominés par les joueurs de Suisse centrale, les Lions se sont inclinés 5-0. Les voilà menés 2-1 dans la série avant l’acte IV de ces demi-finales, mardi à Malley 2.0.

Les situations spéciales ont permis au Zougois de prendre l’ascendant, plombant dans le même temps Lausanne. Là où ce dernier a peiné face au box play agressif de son adversaire, le EVZ a converti ses deux premiers avantages numériques de la soirée. D’abord en profitant d’un mauvais changement de Junland et de Trutmann (6e Martschini 1-0). Puis en faisant céder la boîte vaudoise à force de la maintenir sous pression (18e Roe 2-0).

Lausanne a subi

Derrière, Zoug a surfé sur son entame de match en imposant sa loi, parfois de manière impressionnante. Cela, face à des Lions qui ont beaucoup (trop) subi, sans parvenir à contenir les assauts virevoltants de Martschini, Roe et compagnie correctement (8x2’ de pénalité). Et comme ils se sont montrés particulièrement impuissants, la différence s’est nettement faite ressentir après deux tiers. Du point de vue des tirs cadrés (30-10) comme du score (4-0, grâce à des réussites de Suri et de Morant).

Privé de Dustin Jeffrey, dont l’absence pénalise largement sa première ligne et le rendement de son équipe aux engagements (40% à la Bossard Arena), Ville Peltonen a brassé ses trios durant la troisième période pour tenter de trouver de meilleures combinaisons. Il a par ailleurs envoyé Luca Boltshauser prendre le relais de Sandro Zurkirchen. Mais une nouvelle pénalité lausannoise a permis à Simion d'aggraver la marque (45e 5-0). Il n’y avait pas photo, samedi soir.

Zoug - Lausanne 5-0 (2-0 2-0 1-0)

Bossard Arena. 7200 spectateurs (guichets fermés).

Arbitres: MM. Wiegand, Dipietro; Castelli, Fuchs.

Buts: 6e Martschini (Roe, Alatalo/5c4) 1-0, 18e Roe (Alatalo, Martschini/5c4) 2-0, 28e Suri (Martschini) 3-0, 40e Morant (Martschini) 4-0, 45e Simion (Roe/5c4) 5-0.

Zoug: Stephan; Diaz, Morant; Schlumpf, Zgraggen; Thiry, Alatalo; Zryd; Klingberg, Roe, Simion; Martschini, Flynn, Suri; Lammer, McIntyre, Leuenberger; Albrecht, Senteler, Schnyder; Zehnder. Entraîneur: Tangnes.

Lausanne: Zurkirchen (41e Boltshauser); Lindbohm, Frick; Junland, Genazzi; Trutmann, Grossmann; Nodari; Moy, Emmerton, Kenins; Bertschy, Vermin, Partanen; Zangger, Froidevaux, Leone; Antonietti, In-Albon, Herren; Traber. Entraîneur: Peltonen.

Notes: Zoug sans Everberg (blessé), Stalder ni Widerström (surnuméraires). Lausanne sans Jeffrey, Mitchell (blessés), Borlat, Sch elling, Barbero ni Roberts (surnuméraires).

Pénalités: 5x2’ contre Zoug; 8x2’ contre Lausanne.

(nxp)