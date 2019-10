Lausanne l’a toujours en travers de la gorge

Ça devait être le «Grand Soir». Sur le plan sportif, le Lausanne HC n’attendait qu’une chose: pouvoir inaugurer son bijou en grande pompe. Et en bombant le torse face à l’ennemi du bout du lac, spécialement désigné victime idéale pour une soirée inoubliable. On connaît la fin de l’histoire. Tommy Wingels qui climatise la Vaudoise aréna après 10 secondes de jeu. La recrue phare, Tobias Stephan, qui cède sa place à la 24e. Et Ge/Servette qui s’impose, avec un game-winning-goal signé Simon Le Coultre, ancien junior lausannois. En dehors d’une logistique encore en rodage dans la salle, un cauchemar sur la glace. En d’autres termes: une claque, là où le LHC aspirait à apporter une preuve supplémentaire de l’inversion du rapport de force entre les deux rivaux, à l’intérieur de son enceinte flambant neuve - comme un symbole.

Trois semaines après la gueule de bois, les stigmates demeurent. «On n’a pas oublié, confirme Joël Genazzi. Et on ne peut pas oublier, parce que ça va rester dans l’histoire du stade.» Humiliant? «Surtout très décevant, rebondit Benjamin Antonietti. Ça faisait deux ans qu’on se réjouissait de jouer ce premier match dans la Vaudoise aréna. Alors perdre contre Genève…» L’offense n’échappe pas à Patrick de Preux. Et ce n’est pas la tentative du président du conseil d’administration de noyer le poisson, sourire en coin, qui nous fera croire le contraire. «Ce que je retiens, c’est que c’était avant tout une grande victoire d’inaugurer cette splendide patinoire. À vrai dire, j’avais même oublié qu’on avait perdu.» Mais bien sûr.

Au pire, l’excellent chambrage du GSHC, cette semaine sur Twitter (voir ci-dessous), aura rafraîchi la mémoire des plus amnésiques. Une chose est sûre, le deuxième derby lémanique de la saison, ce vendredi aux Vernets, aura un sacré goût de revanche pour les Lions. Et Ville Peltonen n’aura pas besoin de dire grand-chose pour motiver ses troupes. «C’est clair, acquiesce Genazzi. Déjà qu’habituellement pour les derbies le niveau de motivation est plus élevé, là, on sera encore un cran au-dessus. On veut gagner. Point. Pour nous, mais aussi pour le club, pour les supporters et pour la région. C’est ça la spécificité d’une telle confrontation. Il y a davantage que trois unités en jeu.»

Rivalité renforcée?

Malgré la répétition des derbies – au minimum six par exercice –, la rivalité ne semble pas s’épuiser. «J’ai même l’impression qu’elle s’accentue, pour ce qui est des joueurs, commente Antonietti. Plus les saisons passent et moins on se connaît entre nous, moins on a de potes dans le vestiaire adverse. Et puis le fait qu’on ne soit plus l’éternel petit - au contraire - a selon moi également contribué à renforcer cette rivalité. Dans ce sens, on se déplace aux Vernets pour prendre notre revanche, mais aussi pour prendre l’ascendant (ndlr: 4 points d’avance avec deux matches en moins au compteur en cas de victoire).» Pour taper du poing sur la table et remettre l’église au milieu du village.

Gare, toutefois, à l’excès d’envie de bien faire. «C’est ce qui nous avait plombés lors du premier duel», note Antonietti. Depuis, le LHC a cependant évolué. Et incontestablement gagné en équilibre, tout en faisant étalage de son caractère. Il y a de quoi réagir.