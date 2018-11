Lausanne poursuit sur sa lancée

Ceux qui craignaient que la trêve internationale ne coupe l’élan du LHC et ne mette en péril les bonnes habitudes qu’il avait prises peuvent être rassurés. Lausanne n’a pas connu de souci au redémarrage, mardi soir à Malley 2.0 face à Rapperswil. Loin de là (victoire 6-1, la 6e d’affilée désormais).

La pause semble du reste avoir été plutôt bénéfique pour les Lions. Elle a offert un repos bienvenu aux hommes les plus utilisés du début de saison et elle a permis à Ville Peltonen de repartir avec une nouvelle profondeur au sein de son contingent offensif (retours de blessure de Froidevaux et de Zangger, engagement de Moy, intéressant pour sa première).

Les effets se sont fait remarquer sur la glace, où – malgré l’alignement de deux attaquants étrangers seulement – le LHC a été en mesure de créer du danger (et de trouver la faille) avec chacun de ses blocs, par vagues, en usant toujours plus son adversaire saint-gallois. Et comme il a été discipliné, agressif et alerte sur le plan défensif, il n’a pas tremblé. Il faut dire que les Lakers – limités et bons derniers de NL – faisaient probablement office d’opposition idéale pour un match de reprise. Reste que Lausanne a su se simplifier la tâche avec maîtrise et autorité, dans les deux zones décisives. Il en a profité pour soigner son rendement offensif et travailler son jeu de possession et de transition, après avoir beaucoup subi face à Lugano et Zoug avant la trêve.

Herren blessé

Seule ombre au tableau: la sortie sur blessure de Herren au cours de la période initiale. Touché au bas du corps, le Valaisan passera des examens ce mercredi. Le LHC, lui, prendra la route de Davos (8 défaites en 10 matches), vendredi, avec une belle occasion d’enchaîner un septième succès. (24 heures)