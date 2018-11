Lausanne retombe dans ses travers

Les Tessinois ont pris Lausanne à la gorge avec une pression initiale assez forte. Sans un excellent Luca Boltshauser aux buts, les Vaudois auraient rapidement pris l’eau à la Valascia. C’est à la suite d’une erreur en zone offensive qu’Ambri a pu prendre l’avantage. A la suite du puck perdu par Ronalds Kenins à la ligne bleue adverse, Marco Müller a pu s’en aller affronter seul le gardien du LHC que le joueur de centre a superbement trompé.

Erreur de Genazzi Peu après l’égalisation de Lukas Frick, Ambri-Piotta a repris l’avantage à la suite d’une nouvelle erreur lausannoise. Une passe catastrophique de Joel Genazzi a permis à Dominic Zwerger de marquer le 2-1 sans être inquiété. Alors que la rencontre semblait sur le point de basculer, cette nouvelle bourde a coupé les jambes de la formation de Ville Peltonen.

(nxp)

Lors de l’ultime période, Ambri est passé proche du 3-1 par Plastino, à deux reprises. Le défenseur canadien s’est heurté une fois au gardien du LHC puis à la transversale. A la 50e, Incir a raté le but vide et permis aux visiteurs d’y croire jusqu’à la sirène finale. Un espoir que Benjamin Conz a balayé grâce à trois parades fantastiques sur Junland, Mitchell et In-Albon.