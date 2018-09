Le LHC a choisi son gardien No 1… pour mardi

Peltonen en mode cachottier

Le Lausanne Hockey Club s’est entraîné au grand complet, lundi matin à Malley 2.0, veille de sa première sortie officielle sous la direction de Ville Peltonen: un 16e de finale de Coupe de Suisse du côté d’Ajoie qui sera également synonyme de répétition générale avant le coup d’envoi de la saison de National League vendredi (à Fribourg).

Faut-il s’attendre à l’intégration de quelques juniors pour cette partie, comme cela se fait régulièrement lors des premiers tours dans cette compétition? «Tout ce que je peux vous dire, c’est qu’on alignera une équipe pour gagner. Avec ou sans juniors? Vous verrez mardi», s’est contenté de répondre l’entraîneur finlandais, pas plus bavard sur l’identité du gardien qui gardera la cage vaudoise. «Notre choix est fait. Et vous le découvrirez aussi une heure avant la rencontre sur le feuille de match», a-t-il lancé. En précisant toutefois que ce choix ne concernait que la partie d’Ajoie et ne faisait pas office de décision définitive pour le début du championnat.

Au vu de la séance de lundi, voici à quoi pourraient ressembler les lignes lausannoises à Porrentruy.

L’alignement probable: Zurkirchen (Boltshauser); Junland, Grossmann; Genazzi, Lindbohm; Frick, Nodari; Trutmann, Borlat; Kenins, Jeffrey, Herren; Vermin, Mitchell, Bertschy; Antonietti, Froidevaux, Zangger; Traber, In-Albon, Leone.

Surnuméraires: Schelling, Roberts, Simic.

Le chiffre: 15

Comme le nombre de points à mettre à l’actif de Joël Vermin durant la préparation. Une préparation par ailleurs marquée par sept victoires et une défaite après prolongation (face au CSKA Moscou). Avec 4 buts et 11 assists, Vermin aura été le meilleur compteur de l’été devant Dustin Jeffrey (5 buts, 5 assists), Yannick Herren (7 buts, 2 assists) et Torrey Mitchell (4 buts, 5 assists).

Ajoie: Hazen et Devos déjà en verve

Ce 16e de finale de Coupe de Suisse renvoie forcément au match de l’an dernier, quand Ajoie avait éliminé le LHC au même stade de la compétition (4-2) avant de filer jusqu’en demi-finale. Décisifs face aux Lions en septembre 2017, les Canadiens Jonathan Hazen et Philip-Michaël Devos sont déjà en verve, cette saison, eux qui ont inscrit 4 points chacun samedi face aux Ticino Rockets (4-1) à l’occasion de la première journée du championnat de Swiss League. (nxp)