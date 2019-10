Le LHC a été battu dans tous les domaines

Vingt-neuf minutes. C’est ce qu’il a fallu au LHC pour créer un temps fort digne de ce nom. Pour parvenir à aligner au moins deux shifts dangereux de suite. A ce moment-là, Zurich menait déjà 2-0. Et il tuera le match huit minutes plus tard (3-0). Pour s’offrir le leader, il faudra repasser. Il faudra aussi être en mesure de trouver des solutions pour générer plus de vitesse en zone neutre et pour se montrer plus tranchant face au solide bloc adverse en zone offensive (24 tirs cadrés seulement).

Quasi-réduits au silence (3-1 inscrit à 3 secondes de la fin) par les Zurichois pour la deuxième fois de la saison (5-0 le 20 septembre), les Lausannois ont-ils subi un nouveau coup de mou, une semaine après celui de Genève? L’absence de Josh Jooris, out pour une quinzaine de jours, a-t-elle déstabilisé l’alignement de Ville Peltonen? Ou Zurich était-il simplement trop fort? Une chose est sûre: sans faire un mauvais match, le LHC a souffert de la comparaison avec son opposant dans tous les domaines, qu’ils soient physiques, collectifs ou individuels, où le top scorer Christoph Bertschy a pour une fois été effacé par son homologue (Garrett Roe, 1 but et 2 assists vendredi).

1/28 en power play

Pire, Lausanne a été incapable de hausser le ton pour inverser la tendance. Son inefficacité en supériorité numérique n’y est pas étrangère. Et honnêtement, cela commence à faire beaucoup. Songez un peu: les Lions n’ont transformé qu’une seule de leurs 28 dernières situations de power play. Là où Zurich n’a eu besoin que de 24 secondes pour trouver l’ouverture vendredi. Tout un symbole. «C’est dans ce genre de rencontres qu’on s’aperçoit qu’il nous manque un jeu de puissance, a admis Joël Genazzi. On sait ce qu’on a à faire, mais on n’arrive pas encore à le mettre en pratique. On doit fatiguer davantage l’adversaire dans ces situations.»

Au final et après sa victoire référence de mardi contre Zoug, le LHC a raté une nouvelle occasion d’enchaîner deux grosses prestations de suite en championnat. Il a par ailleurs concédé sa première défaite à la Vaudoise aréna depuis un mois (6 succès consécutifs).