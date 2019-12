Le LHC a été rattrapé par ses démons

Encore raté. Encore battu (4-2). Pour la troisième fois en autant de confrontations disputées face au rival Ge/Servette à la maison cette saison. Plus globalement, pour la huitième fois en autant de derbies romands joués. C’en était trop pour les fidèles lausannois, dont la bronca sur la sirène finale était lourde de sens. Sévère, aussi, si l’on s’arrête à la seule soirée de vendredi. Une soirée durant laquelle on a vu les deux visages du LHC: celui qu’il veut afficher et celui duquel il n’arrive pas à se débarrasser (9e défaite en 12 matches).

Ville Peltonen espérait provoquer un électrochoc. Il l’a eu. En envoyant son joueur le plus utilisé en tribunes et en choisissant délibérément de se priver d’un étranger (Junland), le coach finlandais a lancé un signal fort. Et il n’a fallu qu’un shift pour constater que les Lions avaient compris le message. Qu’ils devaient se secouer, tous sans exception, pour sortir de leur mauvaise spirale. A vrai dire, le doublé de Jooris (21e et 26e) a résonné comme une récompense logique pour des Lausannois entreprenants, conquérants. Quel plaisir de les voir attaquer et défendre ensemble, de manière agressive, en avançant (la séquence de box play de la 15e a été un modèle du genre)!

Il y avait tout, avec tout le monde (Oejdemark compris). De l’intensité. De la hargne. De la simplicité. De la discipline. De l’allant. Et de la rapidité d’exécution, comme sur l’ouverture du score, tombée au bout d’une action éclair initiée par Grossmann et Bertschy. Rebelote dans la foulée à 5 contre 4, avec Jeffrey propulsé dans le rôle du joueur placé devant le gardien. Un autre signal transmis par Peltonen, cette fois-ci à l’encontre de son top scorer?

Mentalité et mental

La question restera en suspend. Car ensuite, le tableau s’est gâté. Avec la sortie de Vermin, sonné par Wingels (31e). Mais surtout lorsque le LHC est retombé dans ses travers. D’abord en n’affichant rien de ce qui avait fait sa force précédemment, au moment où il fallait classer l’affaire (5’51 d’affilée en supériorité numérique, dont 2’ passées à 5 contre 3). Puis en s’effondrant lors du troisième tiers, derrière la réduction du score de Miranda (43e). Comme le 23 novembre dernier face au même adversaire.

De quoi rappeler à quel point il est fragile. Et regretter d’avoir tourné autour du pot au lieu de faire preuve d’un état d’esprit de tueur en power play. Une question de mentalité, de mental. Lausanne est loin d’être guéri. Et si on lui donnait un peu d’aide, ne serait-ce qu’avec l’arrivée d’un (vrai) renfort étranger, promis depuis le printemps.

Lausanne - Genève 2-4 (0-0 2-0 0-4)

Vaudoise aréna, 9600 billets vendus (guichets fermés).

Arbitres: MM. Wiegand, Urban; Cattaneo, Wolf.

Buts: 20e Jooris (Bertschy, Grossmann) 1-0, 26e Jooris (Kenins, Jeffrey/5c4) 2-0, 43e Miranda (Tömmernes) 2-1, 45e Winnik (Le Coultre, Mercier) 2-2, 49e Winnik 2-3, 59e Völlmin (cage vide) 2-4.

Lausanne: Boltshauser; Heldner, Grossmann; Lindbohm, Frick; Nodari, Genazzi; Oejdemark; Bertschy, Jooris, Kenins; Moy, Emmerton, Vermin; Almond, Jeffrey, Herren; Traber, Froidevaux, Leone.

Genève: Mayer; Jacquemet, Tömmernes; Karrer, Maurer; Mercier, Le Coultre; Völlmin; Miranda, Fehr, Winnik; Wingels, Richard, Rod; Maillard, Kast, Smirnovs; Riat, Berthon, Douay; Heinimann.

Notes: Lausanne sans Antonietti (blessé) ni Junland (en tribune). Ge/Servette sans Descloux, Antonietti, Smons, Wick, Fritsche (blessés), Bozon (suspendu), Charlin, Patry ni Vouillamoz (Suisse M20). Tirs sur le poteau: 14e Jooris, 16e Bertschy. 48’43 Lausanne demande un temps-mort. Lausanne sans gardien de 58’11 à 58’52 et de 59’11 à la fin du match.

Pénalités: 2x2’ contre Lausanne; 5x2’ + 1x5’ (31e Wingels, méconduite pour le match) contre Genève.