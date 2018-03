Le LHC assume ses lacunes et semble déterminé à les combler

On ne devient pas un cador du jour au lendemain. C’est la réalité qu’a rencontrée le LHC cette saison. Non pas que les dirigeants vaudois n’en étaient pas conscients. Simplement, en en disant un peu trop en début d’exercice («On veut jouer un rôle important dans l’immédiat et le titre dans un avenir proche», lâchait Sacha Weibel le 5 septembre), ils ont créé une attente.

Une attente à laquelle la 10e place des Lions a au final été loin de correspondre. Une attente qui a surtout fait oublier à beaucoup que Lausanne traverse une période transitoire dont les répercussions sur l’aspect sportif sont inévitables. Au cœur d’une phase où les enjeux – comme les investissements de son propriétaire – concernent en priorité les chantiers de Malley.

Une partie de l’explication de la saison 2017-2018 du LHC en résulte. Concrètement, il y avait des lacunes, mais celles-ci étaient assumées dès le départ, si l’on se réfère aux propos de Jan Alston. Lausanne est en construction. Reste que le championnat écoulé doit être considéré comme une déception. Et que le directeur sportif ne semble pas avoir fait tout juste non plus. Tour d’horizon des domaines dans lesquels les Vaudois ont péché.

1. Des gardiens pas assez décisifs

Le LHC s’attendait à ce que la transition vers l’ère post-Huet soit compliquée. Il en a eu la confirmation. D’un côté, l’ange-gardien franco-suisse a composé avec le poids de ses 42 années (notamment sur son genou), de l’inconstance (88,57% d’arrêts) et donc de la frustration. De l’autre, son successeur désigné (Zurkirchen) s’est laissé gagner par la fébrilité. Trop pesante, la passation de pouvoirs? Toujours est-il que Lausanne n’a pas trouvé la bonne formule à un poste décisif. «C’est difficile d’arriver derrière la légende, commente Jan Alston. Mais je suis convaincu que Sandro va revenir plus fort. Ses deux premiers mois ont prouvé qu’il avait la carrure.»

L’avenir: Comme l’an dernier avec Zurkirchen, le LHC est allé chercher parmi ce qui se fait de plus intéressant sur le marché suisse des gardiens en vue de la saison suivante (Luca Boltshauser/Kloten). Suffisamment solide, le nouveau duo? C’est une interrogation.

2. Un secteur défensif trop limité

Si les Lions ont fait office de pire défense de la Ligue (3,38 buts encaissés par match), l’origine du phénomène est collective. Mais, entre leaders en dessous de leur niveau, recrue décevante (Frick) et joueurs dont les lacunes se sont révélées ou confirmées, impossible de ne pas relever la faillite d’une arrière-garde trop limitée. Et négligée? «Pas du tout, répond le directeur sportif. Simplement, lorsque l’on est en chantier, on ne peut pas tout changer d’un coup. Ça se fait étape par étape. On a d’abord mis l’accent sur d’autres choses et, maintenant, le tour de la défense arrive.»

L’avenir: Gobbi (retraite) et Fischer (Ambri) vont être remplacés par Robin Grossmann (Zoug) et un deuxième défenseur étranger, selon nos informations. L’idée? Former un solide top 4 (avec Junland et Genazzi). Exilé en Ligue majeure junior du Québec depuis deux ans, Simon Le Coultre (18 ans) pourrait quant à lui revenir à Lausanne.

3. Un état d’esprit et un effectif trop minces

C’est peut-être le plus gros nœud du problème du LHC version 2017-2018: son état d’esprit. «À force de voir tout rouler en notre faveur de septembre à décembre 2016, on a perdu l’habitude de faire les petites choses qu’il faut faire en plus pour gagner», nous expliquait récemment Cristobal Huet. Quand la roue a tourné, à partir de janvier 2017, les Lions n’ont pas réussi à réenclencher la machine. Ajoutez une spirale négative qui a contribué à accentuer fébrilité et pression, vous obtenez un environnement des plus délicats.

Une situation de laquelle Lausanne se serait probablement extirpé avant le mois de mars avec davantage de caractère et de leadership dans son vestiaire. S’il a souvent paru passif, son box play le premier (76,04% d’efficacité, pire statistique de la Ligue là encore), ce n’est pas un hasard. «Avoir du tempérament, c’est notre deuxième priorité», glisse d’ailleurs Jan Alston.

Le club vaudois a voulu frapper des gros coups (Vermin en tête), histoire de lancer un signal et de poser des fondations pour la suite de son développement. Dans un contexte où la masse salariale n’avait selon les dirigeants pas augmenté par rapport à l’exercice précédent, cela semble s’être fait au détriment de quelques profils pourtant nécessaires. Et plus globalement de la profondeur de banc ainsi que d’une concurrence toujours utile pour éviter de voir certains éléments se reposer sur leurs lauriers. «C’est clair qu’il a manqué des profils et généralement du nombre, admet le directeur sportif. Mais on le savait dès le départ. Et on va combler tout ça au mieux. Il faut que les gens arrêtent de croire qu’on est déjà un grand club et qu’on a des ressources illimitées. On est dans une période de transition, avec des pressions budgétaires, et on essaie de créer pour l’avenir. Je le répète: on ne peut pas tout changer d’un coup.»

Sans liant ni peps, la sauce n’a pas pris dans le groupe. Les effets se sont fait ressentir sur la glace, principalement lors des matches couperet que le LHC a eu tant de mal à négocier. Là où il aurait fallu se faire mal et faire corps. «Être plus humble, aussi, rebondit Jan Alston. Mais je suis d’avis que ce que l’on a vécu était une sorte de passage obligé pour grandir, pour que les gars comprennent les exigences du haut niveau. On a raté les play-off, c’est une déception, mais on est tous prêts à se remettre au travail pour progresser.»

L’avenir: Il se construit avec une masse salariale en hausse, selon nos sources. De quoi renforcer le contingent et tenter de combler les manques en question, malgré les départs sur le front de l’attaque de Danielsson (Suède), de Pesonen (?), de Miéville (La Chaux-de-Fonds), de Kneubuehler (Ambri), de Conz (retraite) et sans doute de Walsky (?). Antonietti devrait d’après nos informations être prolongé, alors que les arrivées de Christoph Bertschy (AHL), de Ronalds Kenins (Zurich), de Robin Leone (Kloten) et de Tim Traber (Ge-Servette) sont prévues. De même que le recrutement d’un deuxième attaquant étranger (un centre?). Un nouveau junior (Lee Roberts?) pourrait également être intégré à la première équipe.

4. Des coaches sans solution

Ni Dan Ratushny ni Yves Sarault ne sont parvenus à recadrer pour de bon une organisation collectivement aux abois sur le plan défensif. Et à insuffler la rigueur que John Fust a transmise aux Lions en fin de saison, bien aidé par une situation d’urgence. Rien ne dit que ce dernier aurait fait mieux que son prédécesseur dès le mois d’octobre. En revanche, on peut se demander si Jan Alston ne s’est pas précipité à l’époque, au moment de nommer Sarault (pour sa première expérience au haut niveau) jusqu’au terme de l’exercice. Et si le directeur sportif n’a ensuite pas trop tardé à remplacer un homme que l’on disait pas forcément respecté de tous dans le vestiaire.

L’avenir: Actuel assistant de Kari Jalonen à Berne, Ville Peltonen aura pour mission de guider le LHC dès l’été prochain. Le Finlandais (44 ans) découvrira la fonction de coach principal, mais sa carrière de joueur, sa formation d’entraîneur (à Helsinki, au SCB et avec son équipe nationale) ainsi que les discours des spécialistes parlent pour lui. (24 heures)