Le LHC cultive la gagne pour changer de statut

On pourrait l’appeler «l’opération rachat», après un exercice décevant, bouclé à la dixième place puis dans le très peu sexy tour de classement. Mais au vu du «mercato» estival du Lausanne HC, on va opter pour «l’opération envol». Le club vaudois aspire à faire partie des cadors du pays une fois installé dans sa nouvelle patinoire, en septembre 2019? Il doit en prendre le chemin dès cette saison. D’autant qu’il s’en est donné les moyens.

Avec son recrutement, le LHC semble sur le papier avoir comblé plusieurs de ses lacunes, notamment défensives. Il a également ajouté de la qualité devant et possède – malgré une profondeur limitée – une certaine marge de manœuvre, avec quelques éléments capables d’évoluer dans diverses positions. Mais, dans un autre registre où il souffrait d’un manque (le leadership et le caractère), il a surtout tenté d’insuffler dans son vestiaire un aspect bien spécifique dans l’espoir d’assouvir ses ambitions: une culture de la gagne. Le point commun entre les renforts Robin Grossmann, Ronalds Kenins et Christoph Bertschy? Ils ont déjà remporté le championnat de Suisse (6 titres à eux trois). «On planche là-dessus depuis un moment, confirme le directeur sportif, Jan Alston. On a essayé d’intégrer progressivement des joueurs qui répondaient à nos besoins et qui étaient munis à la fois d’ambition et de vécu dans ce domaine, que ce soit en club ou en équipe nationale.»

Un noyau lié sur la durée

Étienne Froidevaux et Joël Vermin complètent la liste des Lions ayant été sacrés dans l’élite helvétique. Ils disposent – à l’instar de Grossmann, de Kenins, de Bertschy, des internationaux Joël Genazzi et Lukas Frick ainsi que du futur gardien d’envergure Tobias Stephan – d’un contrat qui les lie au LHC jusqu’en avril 2021 au moins. «On a mis en place un noyau de leaders suisses avec lequel on peut travailler sur la durée. C’est stratégique, lance Jan Alston. Regardez les effectifs de Berne ou de Zurich. La continuité fait à notre sens partie de la culture de la gagne.»

L’augmentation annoncée du budget pour la saison à venir a permis de consolider l’ossature. Le dirigeant lausannois insiste toutefois: «On a encore beaucoup de boulot devant nous. Mais disons que le gâteau que l’on cuisine depuis cinq ans est au four. Pas encore cuit ni prêt à être servi, mais au four.»

Au fond, c’est quoi la culture de la gagne? Comprendre ce qu’avoir du succès nécessite comme investissement? Être à même de réagir face aux temps faibles ou de maintenir les temps forts d’une saison? «C’est un peu de tout ça, mais ça commence par la façon de se préparer au quotidien. Il y a une attitude, professionnelle, à avoir sans cesse», explique Christoph Bertschy, titré en 2013, à tout juste 19 ans, sous le maillot de Berne. «Ça vient avec l’expérience. Reste que quand tu n’en as pas énormément, c’est fondamental de pouvoir compter sur des leaders qui savent ce que gagner implique et qui te montrent l’exemple chaque jour, chaque match, chaque shift. Ça crée un effet de groupe. Je me souviens qu’à l’époque je m’inspirais principalement de Martin Plüss.»

Christoph Bertschy est aujourd’hui dans l’autre catégorie, après sept années professionnelles dont trois passées en Amérique du Nord. «J’essaie tous les jours de me préparer, d’une part pour être moi-même à 100% mais également pour aider au mieux mes coéquipiers. L’entraînement de mercredi, au lendemain du match d’Ajoie, était facultatif? Tu viens, tu montres que tu as envie de travailler, même si tu as peu dormi.»

Le rôle du staff technique

Le staff technique a toute son importance dans le processus. Aussi inexpérimenté soit-il à ce niveau, il est emmené par un certain Ville Peltonen et ses 12 médailles olympiques ou mondiales en tant qu’international finlandais. Sans parler de la présence de Cristobal Huet, vainqueur de la Coupe Stanley en 2010. «Le langage est identique à tous les étages», soulève Jan Alston.

À Lausanne, le coaching staff s’est surtout professionnalisé de manière significative. Travail sur la glace de quatre entraîneurs au quotidien (avec les assistants Tommi Hämäläinen et Tommi Niemelä). Analyses et débriefings personnalisés. Ajustements tactiques et physiques, individualisés aussi, mais toujours dans l’idée de permettre à chacun de rendre le collectif meilleur, équilibré. Techniciens au charbon du petit matin à la tombée de la nuit, à disséquer tout ce qui peut l’être. «Je n’avais jamais vu ça», souffle un Christoph Bertschy conquis.

Aucun détail n’est laissé au hasard. Le prix à payer pour gagner? C’est en tout cas ce que tente de cultiver le LHC. (nxp)