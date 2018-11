Le LHC doit beaucoup à ses hommes de l'ombre

Seconds couteaux, hommes de l’ombre; définissez-les comme bon vous semble. Force est toutefois de constater qu’ils sont plus que ça, depuis quelque temps. Si le LHC va mieux, l’origine de son redressement n’est pas uniquement liée aux prestations impeccables de Luca Boltshauser devant la cage et au retour en forme de ses leaders. Non, le phénomène est avant tout collectif, au niveau de l’état d’esprit, de l’organisation comme du jeu. Avec un rôle tout aussi prépondérant à mettre au crédit des viennent-ensuite dans la hiérarchie lausannoise. En particulier Robin Leone, Benjamin Antonietti et Loïc In-Albon.

Sur la feuille des statistiques, tout d’abord, avec quatre points pour chacun des trois joueurs lors des six derniers matches (deux buts pour Leone et Antonietti, un pour In-Albon). Mais également sur le plan de l’éthique de travail, du sens du sacrifice, du don de soi, où ils ont sans cesse répondu présent depuis le début de l’exercice, même durant la série négative traversée par les Lions, caractérisée chez certains par une légère peine à véritablement se faire mal.

«Ces gars veulent constamment progresser. Ils ont toujours été là, à fond»

Leone, Antonietti et In-Albon étaient de ceux qui sortaient du lot dans ce registre. Jusqu’à servir d’exemple et d’appuis pour Ville Peltonen dans sa tentative d’implanter ses valeurs dans le vestiaire. «Les gars que vous citez sont des joueurs qui veulent constamment progresser et qui font ce qu’il faut pour y parvenir, que l’on gagne ou que l’on perde, explique l’entraîneur finlandais. Ce sont des profils très importants dans un groupe. Ils ont toujours été là, à fond. Depuis le début de la préparation au mois de mai, du reste.»

Les trois hommes ont gentiment fait leur trou au sein de l’alignement. Et ont gagné la confiance de leur coach. Leone évolue aujourd’hui sur le trio de parade du LHC (et en power play), alors qu’Antonietti et In-Albon ont vu leur temps de jeu doubler par rapport aux premières journées du championnat (plus de onze minutes de présence pour les deux, mardi).

Profondeur retrouvée

«Ils ont mérité les responsabilités qui sont désormais les leurs, lance Ville Peltonen. Après, les temps de jeu, ce n’est pas qu’une affaire de forme ou de statut. Certains ont beaucoup joué et d’autres moins, en début de saison. Il faut aussi prendre en considération les nombreuses situations spéciales auxquelles nous avons été confrontés en match et les quelques blessures qui sont survenues.» Pépins physiques qui avaient par ailleurs mis en lumière un certain manque de profondeur dans l’effectif vaudois. Une donnée non négligeable de l’équation, soignée par les engagements de Cory Emmerton et de Tyler Moy, ainsi que par les retours au jeu d’Étienne Froidevaux et de Sandro Zangger.

Homogénéité

Face à Rapperswil, Ville Peltonen était en possession de quatre lignes susceptibles de créer le danger et en qui il avait confiance. Les effets se sont ressentis dans leur utilisation, équilibrée (Jeffrey a été l’attaquant le plus sollicité avec moins de 19 minutes de glace), et dans l’homogénéité de la production offensive, avec des buts inscrits par chacun des blocs, dont des réussites signées Leone et In-Albon.

Les hommes de l’ombre ont pris du galon et ils le rendent bien. Il faut dire que l’un ne va pas sans l’autre. Plus on joue, plus on a l’occasion de se mettre en avant. En ce moment, c’est tout le LHC qui en profite. (24 heures)