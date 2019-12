Le LHC doit se contenter d’un point

Battu lors de ses deux dernières sorties (trois en comptant la Champions League), le LHC avait à coeur de réagir, samedi soir à Davos. Il l’a du reste démontré dès les premiers coups de patin. Si Eggenberger a touché le poteau droit de la cage défendue par Boltshauser à la 13e, les Lions se sont créés le plus grand nombre de possibilités de la première partie de rencontre. C’est donc de manière assez logique que Nodari leur a permis d’ouvrir le score d’un tir du poignet précis à la mi-match (30e 0-1).

A vrai dire, au regard de l’emprise exercée par Lausanne sur les Grisons lors du seul tiers médian (16 tirs à 3), son avantage d’une longueur à l’heure de la deuxième sirène faisait office de minimum. On pense en premier lieu au sauvetage de la canne d’Aeschlimann devant Emmerton (39e). Un but volé dont l’importance a pris l'ascenseur lorsqu’Ambühl, esseulé dans le dos d’Heldner, a pu égaliser (51e). Et, sur le coup, de quoi regretter un certain manque de réalisme côté LHC.

Les hommes de Ville Peltonen ne se sont toutefois pas décontenancés pour autant. Au contraire, ils ont poussé pour aller chercher les trois points en fin de match. Jeffrey les a eus au bout de la crosse, mais il a tergiversé (57e). Alors que Moy a obtenu un power play à 1’09 du terme du temps réglementaire. Sans succès, là encore. Au final, Hischier a fait payer son inefficacité à Lausanne durant la prolongation en offrant au HCD une quatrième victoire en autant de confrontations face aux Vaudois cette saison. JR

Eisstadion Davos, 4629 spectateurs. Arbitres: MM. Salonen, Nikolic; Obwegeser, Kehrli.

Buts: 30e Nodari (Jooris) 0-1, 51e Ambühl (Palushaj) 1-1, 65e Hischier (Rantakari) 2-1.

Davos: Aeschlimann; Nygren, Jung; Du Bois, Barandun; Rantakari, Kienzle; Heinen; Ambühl, Lindgren, Palushaj; Hischier, Corvi, Bader; Herzog, Egli, Frehner; Canova, Aeschlimann, Eggenberger.

Lausanne: Boltshauser; Grossmann, Genazzi; Heldner, Junland; Lindbohm, Frick; Nodari, Oejdemark; Moy, Jeffrey, Vermin; Bertschy, Emmerton, Herren; Traber, Jooris, Kenins; Roberts, Froidevaux, Leone.

Pénalités: 1x2’ contre Davos; 2x2’ contre Lausanne.

Notes: Davos sans Baumgartner (Mondial M20), Guerra, Paschoud, Stoop, D. Wieser, M. Wieser (blessés) ni Tedenby (surnuméraire). Lausanne sans Almond ni Antonietti (blessés). Tir sur le poteau: 13e Eggenberger.