Le LHC est armé pour résister au défi physique

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Le LHC n’a jamais été aussi «grand» (183,6 cm en moyenne, 4e effectif le plus imposant de la Ligue) et son poids moyen a pris plus d’un kilo durant l’intersaison (de 85,3 kg à 86,6 kg). Petteri Lindbohm (190 cm pour 90 kg), Tim Traber (188 cm pour 91 kg), Robin Grossmann (88 kg), Ronalds Kenins (91 kg). Quatre des huit recrues estivales du club vaudois ont un gabarit en dessus des standards. Et ce n’est pas un hasard.

Là où Lausanne avait souvent paru trop léger la saison dernière, il semble désormais mieux armé pour rivaliser dans les duels, que ce soit dans les bandes ou devant le slot. «Outre de la qualité et du caractère, c’est un autre aspect que l’on a essayé d’améliorer dans le groupe, confirme Jan Alston. Mais attention: on n’est pas non plus devenu une équipe cataloguée physique. On suit simplement l’évolution de notre sport. Et en Suisse, le hockey sur glace requiert un bon amalgame entre la vitesse et le physique. L’un ne va pas sans l’autre. D’ailleurs, si vous regardez les joueurs que vous citez, non seulement ils sont costauds, mais en plus ce sont d’excellents patineurs.»

En un mot: de l’intensité

Le LHC veut construire ses succès grâce à une solide base défensive et à une projection rapide vers l’avant. Son recrutement s’en ressent depuis quelque temps. Avec – sans parler des profils de relanceurs ou de meneurs de jeu – des gabarits imposants, des joueurs énergiques (Vermin et Bertschy en tête) ou des éléments qui présentent les deux facettes, mention spéciale à Ronalds Kenins. «En résumé, on cherche à mettre de l’intensité dans toutes les zones de la patinoire», souligne le directeur sportif lausannois.

La réception de Ge/Servette fera dans ce sens office de très bon test, ce mardi soir à Malley 2.0. Il faudra de la vitesse pour déstabiliser le bloc compact des Aigles. Et il faudra être capable de résister au défi physique que représente généralement une confrontation face au GSHC de McSorley.

«Chris veut que ce soit usant pour l’adversaire. Et ça peut vraiment l’être si tu ne parviens pas à rester en dehors de ça», explique Benjamin Antonietti, qui a joué sous les ordres de l’Ontarien aux Vernets et qui affronte Genève depuis plusieurs saisons. «On l’a dit ce lundi matin, on va le répéter avant le match: en face, ça va venir fort, ça va taper. Le challenge, ce n’est pas forcément d’être en mesure de répondre au défi physique, bien que Lausanne ait aujourd’hui davantage d’arguments à faire valoir dans ce registre. Le défi, c’est de trouver l’équilibre optimal, de tenir le choc physiquement sans tomber dans le piège de la provocation ni craindre cet aspect ou d’être obnubilé par ça.»

Le facteur arbitrage

Autre donnée à prendre en compte dans la balance: l’arbitrage. D’autant plus avec les nouvelles règles en vigueur, principalement celle qui interdit désormais lesdites «charges tardives». Car ne plus pouvoir finir ses checks peut avoir un impact pour les équipes – comme le GSHC – qui ont l’habitude de jouer très physique. Quoi qu’il en soit, le LHC est prêt à muscler son jeu s’il le faut. (nxp)