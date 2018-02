«Le LHC est condamné à gagner et à espérer»

Deux ans après avoir connu les affres du tour de classement, le LHC est très près de devoir revivre cette même traumatisante expérience. En cas de défaite mercredi soir contre Zoug, son sort serait d’ailleurs d’ores et déjà scellé. Malgré la précarité de la situation, Joël Vermin ose encore rêver d’un petit miracle qui permettrait à son équipe de participer aux play-off.

Pour entretenir ce fol espoir, Lausanne compte à la fois sur «l’effet John Fust» et sur le retour au jeu de son attaquant le plus talentueux. Ce dernier assure avoir bien digéré la désillusion d’avoir été privé de JO quelques jours seulement avant le rassemblement de l’équipe de Suisse.

– Joël Vermin, comment va votre genou?

– Bien, heureusement. Mercredi dernier, j’ai pu reprendre l’entraînement, avec un peu d’appréhension. Mais ces petites craintes se sont vite estompées et j’ai même pu disputer le second match amical contre Vitkovice. Avec une attelle que je vais conserver quelque temps encore mais qui ne me gêne pas du tout.

– Malgré votre déception, avez-vous regardé vos coéquipiers aux JO?

– Non, c’était trop pénible. J’ai vu quelques résumés des matches de l’équipe de Suisse, c’est tout. Et les résultats décevants ne changent rien. Cela aurait été incroyable pour moi de participer à un tel événement. Mais tout cela fait dés­ormais partie du passé.

– D’autant plus que la situation n’est plus rose avec le LHC…

– C’est vrai, nos chances de prendre part aux play-off sont très minces. Mais tant que les chiffres ne nous auront pas condamnés, nous devons y croire. Aujourd’hui, notre situation est simple: il faut gagner nos trois derniers matches et espérer en un incroyable concours de circonstan­ces. C’est toujours possible.

– Quelle est l’atmosphère dans le vestiaire?

– Sincèrement, elle est bonne. Le changement d’entraîneur et les ajustements apportés ces dix derniers jours ont un effet positif sur l’équipe. Le plaisir de s’entraîner, de se retrouver à Malley, est revenu. Aujourd’hui, l’état d’esprit est positif.

– Ce changement n’est-il pas intervenu un peu tard?

– Je ne sais pas. Ce genre de décision n’est pas facile à prendre et comme je ne suis pas directeur technique, elle ne me concerne pas. En tant que joueur, je dois me contenter de jouer le mieux possible. C’est tout.

– Comment expliquez-vous cette saison ratée?

– Il y a une multitude de raisons qui font qu’on en est arrivé là. Mais, pour avoir déjà vécu cette situation avec Berne, je crois que notre mauvais début de championnat a pesé sur notre confiance. Ensuite, nous n’avons pas réussi à être assez réguliers pour remonter la pente. Nous avons trop souvent alterné le bon et le moins bon. Au cours d’un même match parfois. Lors de certaines rencontres, le contenu avait été positif durant 50 minutes, mais tout avait ensuite été plombé par dix minutes catastrophiques. Ces passages à vide nous ont malheureusement souvent coûté cher.

– Pensez-vous que ce LHC manque parfois de caractère?

– Absolument pas. À mon avis, nous vivons juste une saison où tout finit inévitablement par tourner de travers. Quoi que l’on tente. Ça arrive. Du reste, chaque année ou presque, une équipe que l’on attendait en play-off se retrouve en dessous de la barre.

– Et sur un plan personnel, comment jugez-vous votre saison?

– Je pense qu’elle est satisfaisante mis à part quelques difficultés initiales dues au changement de taille des patinoires par rapport à l’Amérique du Nord. Malheureusement, j’ai aussi été freiné par plusieurs blessures, intervenues alors que je me sentais très bien. Cela dit, je sais que je peux et que je dois faire encore mieux à l’avenir.

– Peut-on retirer du positif de l’échec qui se profile?

– (Avec le sourire.) C’est compliqué… mais je crois que oui. Je suis persuadé que l’on apprend plus d’une saison négative que d’une saison réussie. Elle oblige chacun à se remettre profondément en question. Je suis d’ailleurs convaincu que nos spectateurs pourront voir un nouveau Lausanne HC dès mercredi soir contre Zoug.

– L’idée de devoir batailler dans le tour de classement vous inquiète-elle un peu?

– Pas du tout. Ce groupe a assez de qualités pour ne pas avoir à craindre une telle issue. Ce ne serait pas très drôle, bien sûr, mais le LHC est déjà passé par là il y a deux ans. Et il en était sorti renforcé. Je ne vois pas pourquoi il n’en irait pas de même cette fois. (nxp)