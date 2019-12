Le LHC est en passe d’être vendu

Le LHC pourrait prochainement changer de mains. Selon nos informations, le propriétaire du club, l’Américain Ken Stickney, est actuellement en tractation avec un groupe de potentiels repreneurs. Un groupe représenté à Lausanne par le Tchèque Petr Svoboda en qualité de consultant. L’ancien défenseur de NHL (1155 matches), champion olympique (Nagano 1998) et vainqueur de la Coupe Stanley avec les Canadiens de Montréal (1986), a été aperçu à plusieurs reprises en ville ou à la Vaudoise aréna ces dernières semaines. Le signe que le début des négociations ne date pas d’hier.

Contacté, Ken Stickney n’a ni confirmé ni infirmé l’information. «Il ne faut jamais dire jamais», s’est-il contenté de nous répondre. Silence radio du côté des dirigeants du LHC. D’après différentes sources, en Suisse et en Amérique du Nord, le processus de vente est toutefois bel et bien lancé.

Rappelons que le propriétaire oeuvre à Lausanne en compagnie de son associé, le magnat du pétrole canadien Bill Gallacher, milliardaire. «Je représente Bill dans tout ce qu’il souhaite faire dans le monde du sport», avait par ailleurs expliqué Ken Stickney en 2011, dans un article du Portland Tribune traitant de leur implication au sein des Portland Winterhawks (AHL), dont Bill Gallacher est toujours le propriétaire.

«Raisons personnelles»

Ce dernier est-il contraint de retirer certaines de ses billes face à la crise qui touche son secteur d’activité outre-Atlantique? «Bill et Ken veulent rapatrier leur business en Amérique du Nord. Mais ils le font pour des raisons personnelles, pas financières», nous a-t-on assuré au Canada, sans que davantage de détails ne nous soient livrés.

Une chose est sûre: une rupture existe entre la direction et l’actionnariat du LHC depuis l’affaire des 14 millions de francs de l’été passé. Un dossier dans lequel le son de cloche diverge selon les parties. Ken Stickney (et avec lui Bill Gallacher) a-t-il failli à ses engagements dans l’aménagement des secteurs hospitalité et restauration de la nouvelle patinoire? Ou les dirigeants lausannois ont-ils présenté une facture supérieure à ce qui avait été préalablement convenu? Peu importe, aujourd’hui, puisque le divorce semble consommé et que le montant en question - que le club vaudois avait dû emprunter en urgence à des proches du conseil d’administration - ferait partie du deal, dans le processus de vente.

«Un groupe solide»

Pour mémoire, les deux partenaires avaient racheté les parts de Hugh Quennec en février 2016 pour une somme avoisinant les 8 millions de francs. D’après nos informations, en incluant différentes formes de participation et les 14 millions de francs de l’été, ils devraient céder leurs actions contre une opération estimée à 25 millions de francs environ pour entrevoir un retour sur investissement. «C’est à peu près ce que vaut le club dans son nouvel écrin, nous a confié un spécialiste. Tout dépend de qui désire se l’offrir. Le prix peut être inférieur ou supérieur de quelques millions de francs.»

Reste donc à savoir de qui est composé le mystérieux groupe représenté par Petr Svoboda. Des étrangers (des Tchèques)? Des Suisses? Des étrangers vivant en Suisse? «Tout ce que je peux vous dire, c’est qu’il s’agit d’un groupe solide», nous a garanti l’une de nos sources.

Lindbohm, taille patron

Rien de tel qu’une bonne grosse victoire chez le leader de National League, dans l’adversité (Vermin commotionné; trois étrangers sur la glace avec la décision de Peltonen de maintenir Junland hors de l’alignement), pour se relancer après cinq défaites consécutives en championnat. Samedi à Zurich, le LHC a mis tous les ingrédients qu’il fallait. Dans la gestion de ses émotions et de son plan de match, respecté de la première à la dernière minute. Ensemble. «Ça fait tellement du bien de gagner, respirait Petteri Lindbohm. Quand on évolue comme ça, que l’on croit en ce que l’on fait de A à Z, on est une grande équipe. Il y a de quoi construire pour la suite.»

Dans ce sens, si chacun a joué son rôle, le défenseur finlandais est sorti du lot. Intransigeant défensivement, toujours prompt à se projeter pour apporter son soutien, le champion du monde était au four et au moulin, au Hallenstadion. Aligné en power play à la place de Junland, Lindbohm a justifié le choix de son coach en inscrivant un but et un assist dans la spécialité. «J'avais joué quelques fois en supériorité numérique en AHL. Et remplacé un coéquipier sur un shift au dernier Mondial, ce qui m’avait du reste permis de marquer (ndlr: contre la Slovaquie). Je me sens bien.» Lindbohm, taille patron. JR, Zurich