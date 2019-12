Le LHC est face à une épreuve on ne peut plus relevée

La donne est simple. Pour rejoindre le dernier carré de la Champions Hockey League, Lausanne devra absolument s’imposer durant le temps réglementaire, ce mardi à Luleå, en quarts de finale retour. Un but d’avance et ce sera la prolongation. Deux ou plus et ce sera les demies. Au regard de la physionomie du match aller, la tâche s’annonce des plus ardues. Car le Luleå aperçu la semaine passée à la Vaudoise aréna était sacrément fort et en maîtrise. Même en étant privé de son meilleur défenseur, Erik Gustafsson (ex-Kloten en 2015-2016), de retour dans l’alignement suédois depuis.

Face au leader de SHL, le LHC avait semblé plutôt impuissant. Du moins à égalité numérique. La clé? Elle résidera dans sa capacité à se montrer au moins aussi discipliné qu’il y a sept jours, tout en profitant au maximum des coups qui se présenteront. Notamment en situations spéciales. Les Lions sont en panne d’efficacité en National League? Le duel qui se profile, contre l’équipe qui concède le moins d’occasions en Suède, fera dans ce sens office d’épreuve on ne peut plus relevée.

Färjestad a montré la voie

La bonne nouvelle? Samedi, Färjestad a confirmé qu’il était possible de faire tomber Luleå chez lui (3-4). Et cela alors que celui-ci restait sur dix victoires consécutives et qu’il n’avait perdu qu’une fois à domicile depuis le début de la saison de SHL (1-3 face à Djurgården le 5 octobre). Sûr que le staff technique lausannois s’inspirera de cette rencontre et de la prestation livrée par le FBK (4 buts en 21 tirs cadrés).

Une chose est certaine: s’il entend poursuivre son aventure européenne, le LHC devra quoi qu’il en soit être en mesure d’élever son niveau de jeu à la hauteur de celui de son adversaire et de ce que requiert l’événement qui l’attend mardi. En est-il capable? A lui de répondre.

Cody Almond du voyage

Absent de l’alignement du LHC depuis le 15 novembre en raison d’une commotion cérébrale, Cody Almond effectuera-t-il son retour au jeu ce mardi à Luleå? L’attaquant lausannois est en tout cas du voyage dans le Nord de la Suède, où les Lions ont atterri lundi après-midi. Après avoir pris leurs quartiers, ils se sont entraînés sur la glace de la Norrbotten Arena (6300 places) en fin de journée.