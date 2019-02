Le LHC est resté fidèle à son plan, plein de maturité

Combien de fois ces dernières saisons le LHC a-t-il relancé un adversaire (direct) en mal de points? Beaucoup. La victoire de vendredi soir contre Fribourg - la cinquième d’affilée - peut dans ce sens faire office de révélateur. Car Lausanne a ce coup-ci été capable d’assumer son statut de favori en prenant (définitivement) ses distances avec la troupe de Mark French. Avant un déplacement à Rapperswil, samedi, il s’est même installé seul à la troisième place du classement de National League. Et si la culture de la gagne que le club vaudois souhaite inculquer dans son vestiaire était en train de parler?

Face à un Gottéron bien organisé, les Lions ont en tout cas fait preuve d’une certaine tranquillité, de maturité, en restant continuellement fidèles à leur plan de match. Ils n’ont que rarement réussi à déstabiliser le bloc des Dragons durant la première partie de la rencontre? Ils ne se sont pas précipités pour autant et ont fait la différence à l’usure, sans trop se découvrir. En d’autres termes, ils ont été intelligents et ont poussé progressivement, jusqu’à ce que leur heure arrive, en power play.

Très costaud défensivement

Lausanne - ses 6700 fans compris (10e match de l’exercice à guichets fermés) - a bien cru que celle-ci était intervenue à la 35e, lorsqu’Herren a trouvé l’ouverture. Reste que les directeurs de jeu en ont décidé autrement, sanctionnant une «faute» de Vermin sur Berra. Ce ne sera que partie remise, sur la même situation de supériorité numérique, par l’intermédiaire de Grossmann.

Derrière, le LHC a fait ce qu’il sait faire de mieux en ce moment: il a contenu et maîtrisé son adversaire en se montrant compact, autoritaire (notamment dans le slot), appliqué et serein, anticipant quasi à chaque fois les mouvements fribourgeois. Jusqu’à ce que ce Bertschy et Jeffrey ne classent l’affaire en fin de match.

Emmené par un Lindbohm taille patron, Lausanne a globalement livré une prestation collective majuscule sur le plan défensif, totalisant davantage de tirs bloqués (19) que de tirs concédés (18) par un Zurkirchen auteur de son deuxième blanchissage de la saison. Très costaud.

Lausanne - Fribourg 3-0 (0-0 1-0 2-0)

Malley 2.0. 6700 billets vendus (à guichets fermés).

Arbitres: MM. Salonen, Mollard; Kaderli, Fuchs.

Buts: 37e Grossmann (Emmerton/5c4) 1-0, 58e Bertschy (Jeffrey) 2-0, 60e Jeffrey (Bertschy/cage vide) 3-0. Lausanne: Zurkirchen; Trutmann, Grossmann; Lindbohm, Frick; Nodari, Genazzi; Schelling; Bertschy, Jeffrey, Vermin; Kenins, Emmerton, Partanen; Moy, Froidevaux, Leone; Antonietti, In-Albon, Herren; Traber.

Entraîneur: Peltonen.

Fribourg: Berra; Holos, Chavaillaz; Abplanalp, Stalder; Schneeberger, Schilt; M. Forrer; Meunier, Schmutz, Vauclair; Bertrand, Slater, Marchon; Rossi, Bykov, Micflikier; Sprunger, Walser, Mottet; Lhotak.

Entraîneur: French.

Pénalités: 3x2’ contre Lausanne; 5x2’ contre Fribourg.

Notes: Lausanne sans Junland, Borlat, Mitchell (blessés), Barbero, Zangger ni Roberts (surnuméraires). Fribourg sans Furrer (blessé) ni Miller (surnuméraire). Tirs sur les montants: 16e Holos, 34e Frick, 41e Frick. (nxp)