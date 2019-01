Le LHC est sur la bonne voie

La 35e minute de jeu a été un excellent indicateur de la prestation livrée par le LHC, mardi soir au Hallenstadion. Car lorsque Vermin a inscrit le 2-1, tout le monde à peu près a dû se dire que c’était mérité. Non seulement parce que les Lions venaient de se créer trois énormes opportunités de doubler la mise (Bertschy, Leone, Kenins). Mais également parce qu’ils étaient sans doute en train de disputer leur rencontre la plus aboutie depuis quelque temps, à l’extérieur du moins.

Alors non, l’arrivée du Finlandais Mika Partanen, déjà qualifié à Zurich, ne pouvait pas à elle seule justifier ce constat. D’autant qu’après avoir atterri à Genève au matin du match en raison d’une tempête de neige l’ayant privé de correspondance à Francfort lundi soir, l’attaquant prêté par Jukurit a semblé payer une préparation pas vraiment optimale. On demande à revoir celui qui a été aligné à la ligne bleue sur le second power play vaudois ainsi qu’à l’aile d’un trio composé de Froidevaux et de Kenins, lesquels ne sont par ailleurs pas dans la forme de leur vie actuellement.

Trio de parade inspiré

Reste que l’engagement de Partanen a fait office d’atout supplémentaire dans le jeu de Ville Peltonen et que son équipe a globalement paru plus équilibrée. La victoire de vendredi dernier à Lugano – la première à l’extérieur depuis le 16 novembre – a probablement aidé aussi sur le plan psychologique. Toujours est-il que Lausanne, emmené par une triplette de parade (Bertschy-Jeffrey-Vermin) inspirée, s’est montré compact, agressif et solidaire devant un Zurkirchen à son affaire.

Même lorsque Zurich a renversé le score en moins de trois minutes (52e 3-2), la photographie restait identique. Il faudra toutefois lui ajouter une dose de caractère après une égalisation tombée à 29 secondes de la troisième sirène de la crosse d'Emmerton (à 6 contre 4 et avec le concours d’une pénalité stupide de Noreau). Avant le but de la victoire en prolongation signé Trutmann, face à sa future équipe. Une réalisation qui confirmera sur le plan comptable l’impression dégagée par le LHC, visiblement sur la bonne voie en direction des play-off. Il est en tout cas idéalement lancé vers un mois de février où le calendrier sera à son avantage.

(nxp)