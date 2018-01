Le LHC est toujours aussi fébrile

Le LHC est une équipe qui marche au moral. Elle semble aujourd’hui n’avoir ni les certitudes ni les profils de joueurs nécessaires pour fonctionner différemment. Et ainsi éviter de se laisser guider par les courants comme ça a une nouvelle fois été le cas mardi à Zoug (défaite 6-3).

Quand ils ont le vent dans le dos, les Lions peuvent se montrer convaincants. Il n’y a qu’à voir la manière avec laquelle ils ont pris les choses en main après la réduction du score de Genazzi, synonyme de déclic, à la Bossard Arena (22e 2-1). Pression, agressivité, justesse; tout y était, tout à coup. L’égalisation de Ryser a même paru méritée (26e 2-2).

Lorsque le vent est contraire, en revanche, Lausanne continue inlassablement d’afficher ses carences. Les dix jours de pause et le passage à la nouvelle année n’y ont rien changé. Le premier tiers de mardi, abordé sur une série de 5 défaites en 6 matches, peut en attester (0-2). Il en va de même de la rechute de la deuxième période, où les Vaudois ont confirmé leur propension à retomber dans leurs travers, à sombrer derrière un événement défavorable (de 2-2 à 4-2 pour Zoug en 42 secondes à la 35e).

Dans ces moments, qui prédominent cette saison, c’est la fébrilité du LHC qui frappe. Et son incapacité à garder la tête hors de l’eau. Face au finaliste du dernier championnat, il y a eu les habituelles erreurs individuelles (la paire Frick-Schelling en tête) ou autres oublis défensifs, tâtonnements du gardien (Zurkirchen, remplacé à la 45e) et multiples duels perdus. Il y a aussi eu le traditionnel but encaissé en box play et des prétendus leaders aux abonnés absents.

Sarault sans explication

Le staff technique vaudois avait certes tenté un coup de sac, histoire de redynamiser ses blocs, «de gagner en profondeur», dixit Yves Sarault, pour espérer repartir du bon pied en 2018. Reste que le brassage de lignes réalisé (notamment le positionnement de Vermin au centre du deuxième trio) n’a pas eu les effets escomptés. De toute manière, le mal est surtout mental et défensif. «On se procure des opportunités, on traverse de bonnes périodes au cours d’un match, mais on fait toujours les mêmes erreurs qui nous coûtent cher et nous poussent à jouer un hockey de rattrapage. À force, ça doit peser, dans l’esprit des joueurs», analysait le coach lausannois, le visage marqué et sans véritable explication ni solution aux profonds maux de son équipe. Inquiétant, alors que se profilent une double confrontation face à Kloten (vendredi et samedi), la réception de Langnau (jeudi 11) et un déplacement à Ambri (dimanche 14). (nxp)