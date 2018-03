Le LHC et son gardien Zurkirchen méritaient mieux

On ne change pas une équipe qui gagne. John Fust et son staff le savent mieux que quiconque et ce LHC qui avait retrouvé le chemin de la victoire samedi s’est encore montré, lundi soir à la BCF Arena, sous un jour beaucoup plus intéressant que l’image qu’il trimbalait il y a quelques semaines encore. Car il n’y a pas si longtemps, le spleen triomphait, la joie de jouer était devenue inexistante et l’on cherchait en vain une âme à cette équipe qui prenait doucement, mais alors sûrement, le chemin de gros soucis futurs.

Oh, le LHC n’est pas encore sauvé, même s’il entamera le tour contre la relégation avec des atouts dans son jeu, et pas seulement son capital points qui aurait mérité, lundi soir, de prendre encore un peu plus de corps.

Parce que, face à un Gottéron où le talent ne manque pas – on s’est pourtant demandé, par moments, si les Fribourgeois ne faisaient pas trop… compliqué –, Lausanne a longtemps résisté, notamment grâce à un Sandro Zurkirchen qui aura été très bon devant sa cage. Le portier du LHC s’est notamment interposé de manière décisive dans les dix dernières minutes face à Rossi d’abord, puis Maret et Sprunger ensuite. Le match, alors, était devenu un peu foufou, parce que Ryser avait permis aux Vaudois de revenir à égalité (2-2 à la 51e) et parce que Fribourg, au plus fort potentiel, ne parvenait pas à concrétiser.

Une scène folle

Cela sentait bon les prolongations, jusqu’à ce que, dans une phase d’une intensité totale, où l’on vit un Fribourgeois être retenu dans la cage de Zurkirchen, une phase dans laquelle Lausanne se battait non pas pour sa survie, mais bien pour prolonger sa soirée, le malin Mottet a fini par trouver la faille.

Les réclamations lausannoises n’allaient rien changer à l’affaire, pas plus que l’analyse par les arbitres des images vidéo: même s’il avait été fabriqué dans une situation pour le moins embrouillée, le but était valable.

Zurkirchen, qui allait manifester son dégoût, ne méritait pas cela. Le LHC non plus. On retiendra toutefois que l’abnégation, la volonté et l’état d’esprit manifestés par les Lausannois dans cette ultime journée du tour de qualification sont des éléments positifs à retenir en vue de la dernière partie du championnat. Celle durant laquelle il s’agira de sauver sa place dans l’élite.

Télégramme

Gottéron - LHC 3-2 (0-0 2-1 1-1)

BCF Arena, 5555 spectateurs. Arbitres: MM. Erard et Massy.

Buts: 23e Slater (Bykov, Cervenka/5 c 4) 1-0, 25e Kneubühler (Gernat) 1-1, 27e Marchon (Schilt) 2-1, 51e Ryser (Jeffrey, Borlat) 2-2, 59e Mottet (Maret) 3-2.

Pénalités: 5 x 2’ contre Gottéron, 8 x 2’ contre Lausanne.

Gottéron: Brust; Stalder, Glauser; Kienzle, Chavaillaz; Maret, Schilt; Kühni; Mottet, Slater, Birner; Rossi, Bykov, Cervenka; Sprunger, Schmutz, Marchon; Neuenschwander, Meunier, Vauclair; Rivera.

LHC: Zurkirchen; Junland, Borlat; Gernat, Genazzi; Fischer, Frick; Nodari, Gobbi; Ryser, Jeffrey, Danielsson; Zangger, Vermin, Herren; Conz, Froidevaux, Antonietti; Schelling, Miéville, Kneubühler.

Notes: Gottéron sans Rathgeb, Fritsche et Abplanalp (blessés), Holos est surnuméraire. Lausanne sans Walsky et Trutmann (blessés), Frattin et Pesonen sont surnuméraires. 45e, tir de Danielsson sur la latte. (24 heures)