Le LHC laisse filer un point

Au regard de la physionomie de la rencontre (égalisation concédée à 40 secondes de la troisième sirène), de l’identité de l’opposition (Kloten, lanterne rouge de National League) et de l’urgence d’engranger des points dans la lutte pour une qualification en play-off (5 longueurs de retard sur la barre au coup d’envoi), le LHC a clairement laissé filer une unité, vendredi soir sur la glace de la Swiss Arena. Un point de perdu qui pourrait peser lourd au moment du décompte final. Et qui trouve son origine dans une prestation brouillonne et toujours aussi fébrile.

Si les Lions ont tout de même ramené une victoire de la banlieue zurichoise (3-2 après prolongation), ils le doivent à Joël Vermin, auteur d’un doublé dont le but décisif inscrit durant le temps supplémentaire. Au moins ça! Celui qui occupe depuis désormais deux matches le rôle de centre du deuxième trio d’attaque lausannois s’est montré particulièrement inspiré, aux côtés de Harri Pesonen et de… Benjamin Antonietti, de retour dans la capitale olympique depuis jeudi soir.

L’ailier de 26 ans, qui avait quitté le LHC au terme du dernier exercice après sept années passées au club, a en effet répondu favorablement à un appel du pied du directeur sportif Jan Alston et a ainsi cassé son contrat avec les Dragons de Rouen (35 points en 31 matches).

Vent de fraîcheur

L’arrivée d’Antonietti, également aligné en power play et en infériorité numérique, vendredi, n’est en tout cas pas une mauvaise chose pour les Lions. Elle a pour effet d’apporter un vent de fraîcheur et un supplément de concurrence. Avec un élément dont l’énergie, la hargne et la vie ne seront pas de trop non plus.

Après avoir botté en touche durant quatre mois les interrogations sur les sujets du manque de profondeur et de joueurs dits de devoir dans son effectif, Jan Alston a donc finalement appuyé sur la touche transfert. En engageant un spécialiste en matière de sens du sacrifice. Tiens… (24 heures)